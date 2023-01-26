VIDEO! “BASTA CON QUESTI PRINCIPI, E SANT’EGIDIO E LA PACE…” – A “STASERA ITALIA” VOLANO GLI STRACCI TRA DANIELE CAPEZZONE E BARBARA PALOMBELLI CHE LO PUNGE: “DEVE CHIEDERE SCUSA PER AVER EVOCATO CON DISPREZZO SANT’EGIDIO, UNA ORGANIZZAZIONE CHE FA DEL BENE” – LA TOSTISSIMA REPLICA DI CAPEZZONE CHE GRIDA ALLA CENSURA: "NON HO ALCUN DISPREZZO VERSO SANT'EGIDIO, HO UN LEGITTIMO DISSENSO POLITICO NEI CONFRONTI DELL'ATTEGGIAMENTO DI PACIFISMO INTEGRALE DELLA COMUNITA' CHE RISCHIA DI CONFONDERE LE COSE TRA AGGRESSORE E AGGREDITO" - VIDEO

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