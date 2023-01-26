https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/staseraitalia/una-battuta-sulla-comunita-di-santegidio-che-divide_F312336601013C02
palombelli capezzone palombelli capezzone palombelli capezzone
VIDEO! “BASTA CON QUESTI PRINCIPI, E SANT’EGIDIO E LA PACE…” – A “STASERA ITALIA” VOLANO GLI STRACCI TRA DANIELE CAPEZZONE E BARBARA PALOMBELLI CHE LO PUNGE: “DEVE CHIEDERE SCUSA PER AVER EVOCATO CON DISPREZZO SANT’EGIDIO, UNA ORGANIZZAZIONE CHE FA DEL BENE” – LA TOSTISSIMA REPLICA DI CAPEZZONE CHE GRIDA ALLA CENSURA: "NON HO ALCUN DISPREZZO VERSO SANT'EGIDIO, HO UN LEGITTIMO DISSENSO POLITICO NEI CONFRONTI DELL'ATTEGGIAMENTO DI PACIFISMO INTEGRALE DELLA COMUNITA' CHE RISCHIA DI CONFONDERE LE COSE TRA AGGRESSORE E AGGREDITO" - VIDEO-
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FERMI TUTTI: IL BOURNEMOUTH, SQUADRA DI BASSA CLASSIFICA DELLA PREMIER, PIOMBA SU ZANIOLO E PRESENTA UN'OFFERTA DA TRENTA MILIONI DI EURO, PIÙ ALTRI CINQUE MILIONI DI BONUS E IL 10% SULLA FUTURA RIVENDITA. UN PIATTO RICCO E CHE LA ROMA SAREBBE SUBITO PRONTA AD ACCETTARE. ADESSO PINTO STA ATTENDENDO LA RISPOSTA DELL'ENTOURAGE DI ZANIOLO CHE A SUA VOLTA ATTENDE IL MILAN…
CAFONAL DELLA MEMORIA – PIENONE AL TEATRO DELL’OPERA DI ROMA PER LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO “IL RESPIRO DI SHLOMO”, CHE RIPERCORRE LA VITA DI SHLOMO VENEZIA ATTRAVERSO UN INCASTRO DI VECCHIE INTERVISTE - C’ERANO ZINGARETTI E SGARBI, WALTER VELTRONI E ABODI, SAMI MODIANO, EDITH BRUCK E TANTI STUDENTI – IL SOVRINTENDENTE, FRANCESCO GIAMBRONE: “UN TEATRO PIENO È SEMPRE UNA COSA BELLA, ANCORA DI PIÙ QUANDO A RIEMPIRLO SONO I RAGAZZI” - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
FACEVA BENE MESSINA DENARO A IMBOTTIRSI DI PILLOLINE BLU: IL VIAGRA FA BENE AL CUORE E AIUTA A MIGLIORARE LA SALUTE – PER I RICERCATORI DELLA “UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA”, GLI UOMINI CHE ASSUMONO LA PILLOLA CONTRO LA DISFUNZIONE ERETTILE HANNO IL 17% IN MENO DI PROBABILITÀ DI SOFFRIRE DI INSUFFICIENZA CARDIACA – NON SOLO: GIÀ IN PASSATO RICERCHE PRECEDENTI AVEVANO COLLEGATO L’USO DEL VIAGRA A UN RIDOTTO RISCHIO DI ALZHEIMER E…