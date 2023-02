25 feb 2023 17:20

VIDEO! “CHIEDO ALL’EUROPA, DATECI UNA MANO A FERMARE... IL PRESIDENTE DEL MONZA” – MAURIZIO CROZZA SI SDOPPIA E METTE IN SCENA L’INCONTRO TRA GIORGIA MELONI E VOLODYMYR ZELENSKY, CON LA PREMIER ITALIANA CHE DICE: “C’È UN AGGRESSORE, LASCIATEMELO DIRE, UN PAZZO POVERO PAZZO, CI VORREBBE UN CORDONE SANITARIO PER ’STO FANATICO, PERCHÉ IO, COME VOI UCRAINI, SONO LA PRIMA A SENTIRMI AGGREDITA...”