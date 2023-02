https://video.repubblica.it/dossier/festival-sanremo-2023-video/sanremo-2023-rosa-chemical-porta-un-sex-toy-sul-palco-e-poi-urla-viva-il-sesso/437987/438953?ref=RHRT-BG-P1-S1-T1

Primo Mengoni, secondo Ultimo e terzo Lazza

La top five della serata dei duetti vede al primo posto Marco Mengoni con la versione gospel di Let it be con il Kingdom Choir. Seguono Ultimo, Lazza, Giorgia e Mr. Rain.

Rosa Chemical: "Viva l'amore e viva il sesso"

Rosa Chemical canta America di Gianna Nannini con la rapper Rose Villain, un set ad alta tensione erotica. Al termine dell'esibizione si abbracciano e uscendo Rosa Chemical urla: "Viva l'amore e viva il sesso", suscitando una risatina ad Amadeus tra il divertito e il nervoso.

Marco Mengoni con il coro gospel

Beatles in versione gospel. Marco Mengoni ha chiamato il Kingdom Choir per accompagnarlo in una speciale versione di Let it be. E il Teatro Ariston canta in coro.

Giorgia e Elisa, duetto e standing ovation

Era il 2001, Elisa trionfava con Luce e Giorgia si doveva accontentare del secondo posto con Di sole, d'azzurro. Ventidue anni dopo si ritrovano sullo stesso palco e da amiche intrecciano le voci per cantare insieme le due canzoni: una prova superba, due voci che stavolta vincono insieme la standing ovation dell'Ariston.

Articolo 31 e Fedez: "Giorgia, legalizzala"

Articolo 31 e Fedez antiproibizionisti. Medley dei successi e a un certo punto, su Ohi Maria, il loro successo del 1994, i tre cantanti urlano insieme: "Giorgia, legalizzala", un invito al Presidente del Consiglio Meloni a rendere legale la marjiuana

Gianluca Grignani con Arisa e due maestri

Gianluca Grignani e Arisa trasformano Destinazione paradiso in un happening all'Ariston. "Abbiamo fatto un casino Gianluca", gli dice Arisa. Grignani punta forte a vincere il Fantasanremo e porta due maestri sul podio, uno è Beppe Vessicchio, che darà molti punti. Poi scende in platea e altri punti, regala un fiore a Morandi e ancora punti

"È stata davvero molto maleducata". Il siluro di Fedez contro Anna Oxa è arrivato durante una diretta Instagram. Sui social il rapper si è pubblicamente lamentato con la cantante barese per un episodio consumatosi nelle scorse ore dietro le quinte dell'Ariston. Secondo quanto raccontato dall'influencer, durante le prove pomeridiane per la quarta serata della kermesse, Oxa sarebbe arrivata in teatro saltando la scaletta prestabilita per l'accesso degli artisti al palcoscenico. L'accaduto ha infastidito e non poco il marito di Chiara Ferragni, che lo ha denunciato con toni accalorati agli utenti web.

" C'era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove, lei è arrivata e ha saltato la scaletta. Noi eravamo lì che stavamo aspettando da due ore, c'erano altri artisti che stavano aspettando... è stata veramente maleducata", ha lamentato Fedez durante una diretta Instagram sul profilo di Trash Italiano. Il rapper, che nel pomeriggio aveva provato all'Ariston il duetto con gli Articolo 31, ha anche aggiunto: " Ero molto tentato dal dirglielo, poi l'ho vista e ho lasciato perdere. Ora lo saprà? Non me ne frega un c... Non ci si comporta così...

FEDEZ CONTRO COLETTA

"Vorrei baciare in bocca il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, però devo prima chiedergli il consenso". Lo ha detto Fedez, in diretta Instagram questa sera dopo la pioggia di polemiche per la sua esibizione di mercoledì al Festival e a poche ore dalla sua esibizione questa sera sul palco dell'Ariston insieme ad Articolo 31 e J-Ax....

