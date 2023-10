VIDEO! “AL GRANDE FRATELLO SPAGNOLO MI HANNO DATO UNA PASTICCA, C’È IL FILMATO CHE LO DIMOSTRA” - ORIANA MARZOLI, DOPO L’USCITA DAL PROGRAMMA, SI E’ SCAGLIATA CONTRO GLI AUTORI DEL “GRAN HERMANO” E ACCUSA GLI AUTORI DI AVERLE SOMMINISTRATO “UNA PILLOLA” CHE LE AVREBBE LASCIATO DEGLI EFFETTI PARTICOLARI: “SONO PROFONDAMENTE FERITA DA QUELLO CHE MI È SUCCESSO”. LE IMMAGINI MOSTRANO LEI CHE BARCOLLA E… - VIDEO

en este vídeo se ve como Oriana pierde el equilibrio por la pastilla que le dieron ? #yoestoyconoriana #GHVIPDBT3 pic.twitter.com/pP25IXoG2Q — suinter ? (@crazypositions) October 1, 2023

Estratto da fanpage.it

La notizia dell'uscita di Oriana Marzoli dalla casa del Gran Hermano, il Grande Fratello Vip spagnolo, continua a far chiacchierare anche i telespettatori italiani, affezionati all'ex gieffina che si classificò seconda nella scorsa edizione del reality in Italia. Il programma in Spagna venerdì scorso ha annunciato l'uscita di scena della modella venezuelana parlando di un improvviso abbandono, poche ore dopo arrivò la rettifica dalla Marzoli che sosteneva di non aver preso lei la decisione di andare via. Nelle ultime ore Oriana ha mosso nuove accuse contro gli autori del reality: "Mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua" ha scritto tra le stories. Poi ha mostrato un video che attesterebbe di aver ingerito un "tranquillante": le immagini mostrano lei che barcolla e confessa a Gustavo di sentirsi strana.

Oriana Marzoli con due Instagram story ha spiegato, nel dettaglio, cosa sarebbe successo prima che uscisse dalla casa del Gran Hermano, il GF Vip spagnolo. L'ex gieffina ha raccontato che, dopo il confessionale nel quale ha litigato con gli autori, sarebbe rientrata in casa per fare delle prove di un ballo. Prima di raggiungere i suoi inquilini, però, le avrebbero somministrato una pillola.

Dopo quel confessionale, ho parlato con loro (gli autori, ndr), poi mi hanno dato una pillola da mettere sotto la lingua perché secondo loro ero "nervosa". Dopo la conversazione, ho rimesso il mio amato microfono e sono rientrata in casa, per provare il ballo. Ci sono le immagini, c'è l'audio del momento in cui facciamo le prove. Si sente che dico a Gustavo e Marta che la gomma da masticare che mi hanno dato mi ha lasciato degli effetti.

(...) Nel video condiviso tra le stories, Oriana mostra il momento in cui sostiene di sentirsi strana: il suo inquilino, Gustavo, dopo averla vista barcollare, le chiede se sia tutto ok.

