Carlo Verdone parla della droga che ha ucciso lo chef italiano Andrea Zamperoni a New York. «Oggi ho letto sui giornali che il Fentanyl è la droga dei giovani. Avevo avuto un'intuizione.

Nel film che uscirà a febbraio («Si vive una volta sola», ndr) facciamo uno scherzo a Rocco Papaleo, anestesista nella pellicola. Io mi fingo giornalista e gli chiedo cosa ne pensa di questi medicinali che stanno diventando droghe a basso costo per i giovani» ha detto il regista nella serata in cui l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma lo ha premiato con l’iscrizione onoraria all’albo per le sue approfondite conoscenze mediche, ampiamente dimostrate nelle pellicole.

«Io il Fentanyl l'ho provato -aggiunge Verdone- quando mi hanno operato al midollo. È come essere in un batuffolo caldo. Attenzione, ci si muore. Lo possono usare solo i medici. Torniamo ai valori -esorta Verdone- quelli che ci sono qui in questa serata». E scatta l'applauso, forte. delle centinaia di persone venute a godersi una serata di cinema all’arena del Cine Village Talenti.

Altri stati e governi locali americani seguiranno l' esempio dell' Oklahoma dopo la sentenza che ha condannato la multinazionale del farmaco Johnson & Johnson per aver alimentato la diffusione dei medicinali a base di oppio, con «una frode di marketing per spingere i medici a prescrivere sempre più farmaci a base di oppioidi». Le cause aperte contro le società farmaceutiche sono oltre duemila.

Per evitare altre condanne dopo il caso J&J, un' altra società, Purdue Farma ha offerto una somma "monstre" compresa tra i 10 e i 12 miliardi di dollari per patteggiare tutte le duemila azioni legali in corso contro di lei per le «pratiche di marketing aggressivo» messe in atto con i medici per far prescrivere l' OxiContin, medicinale sotto accusa per essere tra i farmaci al centro delle morti nella crisi degli oppiodi.

Tutti i titoli farmaceutici a Wall Street ieri hanno sofferto. Purdue Farma è di proprietà della famiglia Sackler, miliardari noti per le loro iniziative di filantropia, con donazioni milionarie al Metropolitan Museum di New York e al Victoria and Albert Museum di Londra.

«Le persone e le comunità toccate dalla crisi degli oppiodi ora hanno bisogno di aiuto», sostiene una nota della società. «Purdue crede che la migliore strada da percorrere sia quella di una costruttiva soluzione globale, e la società sta lavorando attivamente con i procuratori e gli altri ricorrenti per raggiungere questo risultato».

Secondo i termini della proposta, la famiglia Sacker sarebbe pronta a far fallire Purdue e poi a cederla. La famiglia verserebbe 3 miliardi e il resto del ricavato della vendita della società per chiudere tutti i contenziosi. La valutazione totale dei risarcimenti sarebbe tra i 10 e i 12 miliardi. L' intesa dovrebbe portare alla ristrutturazione della società e alla sua trasformazione in un fondo.

I profitti generati dalla vendita dei farmaci, tra cui l' OxyContin, andrebbero agli Stati, alle città e alle comunità che hanno fatto causa a Purdue. La società si impegnerebbe anche a fornire gratuitamente i suoi farmaci per contrastare la dipendenza da oppioidi.

Un' indagine del Congresso sostiene che sono morte 50mila persone negli Stati Uniti nel 2015 in seguito a una overdose di oppioidi. Un terzo delle morti sarebbe legata alla prescrizione di farmaci, come OxyContin e Insys. Il resto, oltre il 60% dei casi, viene fatto risalire alle pastiglie da sballo a base di Fentanyl, la sostanza che ha ucciso lo chef del Cipriani Andrea Zamperoni.

Il Fentanyl è un oppiaceo sintetico 50 volte più potente dell' eroina, prodotto in Cina da centinaia di piccoli laboratori illegali ed esportato negli Stati Uniti. Uno dei fronti aperti da Trump nella sua guerra commerciale contro Pechino riguarda, proprio questo flusso incontrollato di droghe sintetiche che arrivano negli Usa dalla Cina passando dal confine con il Messico e anche attraverso la posta ordinaria.

Il governo cinese a inizio aprile ha inasprito le pene per i laboratori illegali di Fentanyl. Ma i traffici continuano. Il Fentanyl è una sostanza letale ed è difficile da dosare: due milligrammi contenuti in una pillola tagliata male possono uccidere.

