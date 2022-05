gli innati tempi comici di ilary blasi pic.twitter.com/ZmJ3q90JnH — mat (@divanomat) May 2, 2022

Ivan Damiano Rota e l’abba(gl)iante sor Rotella per Dagospia

ilary cicciolina nicola savino

Carmen Di Pietro racconta il suo difficile passato all’Isola dei Famosi: “In passato andai in stazione per lavarmi, mi sciacquavo in una fontanella A volte prendevo un panino con una mortadella e mangiavo quello, poi succedeva che prendevo una cipolla e ce la buttavo dentro. Lo dico senza alcuna vergogna. Eravamo una famiglia povera, ma molto dignitosa. Andavo a fare i provini dopo aver dormito sui treni, per fortuna non lo sapeva nessuno”.

Sono Nick dei Cugini di Campagna, Nicolas Vaporidis e Clemente Russo i nominati della settimana. Laura, la moglie di Russo, vengono chiamati “coniugi complotto”, ha pianto e minacciato di abbandonare l’ Isola dei Famosi e sproloquiato su attacchi anche fisici che Vaporidis le avrebbe fatto. Ma le telecamere non hanno registrato niente. Ilona Staller eliminata. In molti l’avrebbero voluta andar via sulle note di Muscolo Rosso, la sua canzone “cult”…

carmen di pietro

Serata di gaffes, doppi sensi e “sensi unici” all’Isola. Plateale quella di Ilary Blasi che, rivolgendosi a Cicciolina, esclama: “sei una persona che non si scoreggia” invece che scoraggia. È ancora ai naufraghi:” la fazione che perde, perderà un membro. Carmen Di Pietro: “ é stato un raptus” invece di lapsus. Guendalina Tavassi si metterebbe il kebab nelle mutande. E Clemente Russo a Vaporidis: “ ti faccio un cuore così “…

Gaffe clamorosa anche per Cristiano Malgioglio durante un concerto a Parma. Finito di cantare, si rivolge a un ragazzo e gli dice:” ma sai che sei bellissimo? Mai visto un ragazzo talmente bello.” Per risposta: “a dire il vero, sono una donna e sono lesbica.”

Momento romantico l’incontro tra Lory del Santo e il fidanzato Marco Cucolo in stile Laguna Blu. Lei addirittura si commuove sino alle lacrime. Vladimir Luxuria sottolinea che persino i malpensanti ora crederemmo alla loro storia d’amore.

alba parietti fabio adami

Il rapporti di Ilary con Alvin, inviato sull’Isola dei Famosi, non è dei più idilliaci. Lui ieri sera le ha addirittura rubato la parola.

Antonio Zequila ha insinuato che gli isolani Roger Balduino e Estefania Bernal si erano messi d’accordo per far finta di innamorarsi. Ieri é arrivata l’ex fidanzata di lui Beatriz Marino della quale in molti hanno notato una voce molto maschile. In pratica una nuova chimica artistica come tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Solo che Roger ha detto di non amare nessuna delle due.

alba parietti fabio adami 2

Ancora GF Vip. “Perché mi hai tradito? Hai rovinato la nostra amicizia che durava da 30 anni. Abbiamo fatto Non è la rai insieme e mi sono sentita tradita da te. Se sono stata eliminata così presto dal GF Vip è anche per colpa tua. Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva” dice Maria Monsé a Miriana Trevisan.

Matrimonio in vista per la bisbetica domata. Alba Parietti e Fabio Adami, ormai a detta degli amici più intimi della coppia sono inseparabili. Di lui si sa che ha avuto due storie importanti alle spalle da cui sono nati due figli, Linda e Filippo ed è un padre molto presente e affettuoso, è un manager nelll’area vendite di Poste Italiane. Si racconta sia stato un colpo di fulmine , non si sono scambiati una parola solo uno sguardo ed è stata subito magia. Dicono che stiano programmando il resto della loro vita insieme. La bisbetica Parietti è stata domata.

cicciolina 3

Raoul Bova è felicissimo, sono tutti pazzi di lui. Il suo debutto nei panni del fascinoso Don Massimo in Don Matteo ha fatto sfracelli: l’esordio dell’attore nella serie tv di Rai Uno ha fatto il 31.1% di share, superando i dati già mitici della scorsa settimana. E tra poco é in arrivo nella serie un altro bellissimo e bravo attore come Francesco Butteri. Aprite gli occhi.

Ma chi é il burattinaio che porta tutte queste ragazze sudamericane, ne famose ne vip, nei reality per famosi e vip? Si tratta di una donna che fa l’agente e ha costretto la carriera di molte perso ne venute dal nulla…

Ai microfoni di ‘I Lunatici’ su Rai Radio 2, Riccardo Fogli ha rivelato la sua forte paura di morire e di quindi di non poter vedere crescere sua figlia Michelle. Il pensiero costante va indubbiamente alla sua famiglia, in particolare alla piccola avuta con la sua compagna Karin Trentini.

miriana trevisan

amfAR, The Foundation for AIDS Research, ritorna al Festival del Film di Cannes con la 28esima edizione del Gala, in programma il 26 maggio 2022. L’evento, ospitato nella incredibile cornice del Hôtel du Cap-Eden-Roc, vedrà le performance live di Christina Aguilera, Ricky Martin e Charli XCX, con la presenza di Robert De Niro.

maria monse

In rete, i fan di Marilyn Monroe sono insorti contro Kim Kardashan che ha osato imitare la bionda diva con l’abito che questa indosso’la sera in cui cantò per il presidente John Kennedy. Da urlo (di paura) la giacca nera e oro di Fedez mentre Cara Delevingne ha scandalizzato tutti: era praticamente nuda.

