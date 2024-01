21 gen 2024 18:10

VIDEO! A “VIVA RAI2” ROSARIO FIORELLO MOSTRA LA CASSETTA DEL MITOLOGICO DJ MARCO TRANI REGISTRATA DURANTE UNA SERATA IN UNA DISCOTECA DI RICCIONE, RICEVUTA IN REGALO DA CORRADO RIZZA – FIORELLO RICORDA: “UNA VOLTA UN MIO AMICO IN SICILIA, CHE ERA TORNATO CON LA CASSETTA DI MARCO TRANI ERA DISPERATO, PERCHÉ GLI AVEVANO FREGATO LA MACCHINA: MA NON PER LA MACCHINA, MA PERCHÉ DENTRO C'ERA LA CASSETTA..." - IL LIBRO DI CORRADO RIZZA E CRISTIANO COLAIZZI "ROMA DISCO PLAYLIST"