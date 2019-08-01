VIDEO: "ZINGARACCIA" DAGO-REMIX
ZINGARACCIA DAGO-REMIX
LO "ZINGARACCIA" ORIGINALE
MATTEO SALVINI E LA 'ZINGARACCIA' IN DIRETTA A SKYTG24
VIDEO! “ZINGARACCIA” DAGO-REMIX – LA NOSTRA REINTERPRETAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI MATTEO SALVINI A “SKYTG24” SULLA NOMADE DI BARANZATE CHE GLI HA AUGURATO UN SIMPATICO “PROIETTILE” – FEATURING IVA ZANICCHI E GIPSY KINGS!-
VIDEO: "ZINGARACCIA" DAGO-REMIX
LO "ZINGARACCIA" ORIGINALE
FIUUU! E’ GIA’ NELLA STORIA LA FINALE DI SUPERCOPPA LIVERPOOL-CHELSEA: SARÀ DIRETTA PER LA PRIMA VOLTA DA UN ARBITRO DONNA, LA FRANCESE STEPHANIE FRAPPART - IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ARBITRI DELL'UEFA, ROBERTO ROSETTI: "SE LO MERITA. HA LA CAPACITÀ DI ARBITRARE SUL PALCOSCENICO PIÙ IMPORTANTE" – LA FRAPPART HA GIA’ ARBITRATO SIA I MONDIALI FEMMINILI CHE NELLA SERIE A FRANCESE
CAFONALONE CONVERTINI - PURE VALERIA MARINI (CON LA MAMMA) SI È SCAPICOLLATA AL COMPLEANNO DEL ''PUROSANGUE DI MARTINA FRANCA'' (CON LA MAMMA) CHE HA FESTEGGIATO I 48 ANNI IN UNA SERATA CON PIÙ FOTOGRAFI CHE CAMERIERI, SEGNO DEL MOMENTO DI POTERE TELEVISIVO - ECCO LE SIGNORE DEL DAY-TIME ESTIVO: MARZOLI, MARANGONI E BISTI. POI LA SOTTOSEGRETARIA ALLA CULTURA BORGONZONI, GIAMPIERO INGRASSIA, EVA & IMMA, CALDONAZZO, STRABIOLI, CUCUZZA, GORIA, MIRIANA TREVISAN, VARRIALE, JOSEPHINE ALESSIO
GNAM! LA BALENA CHE INGHIOTTE UN LEONE MARINO - MA NON SI CIBAVANO SOLO DI PLANCTON E PESCETTI? SÌ, MA UN GRUPPO DI MEGATTERE A CACCIA DI SARDINE SI È TROVATA IN MEZZO A CENTINAIA DI OTARIE. UNA SPALANCA LE FAUCI E SENZA ACCORGERSENE STA PER PAPPARSI UN BESTIONE. IL FINALE PERÒ NON È INDIGESTO
PIÙ POPPATE PIÙ VITA – SOLO QUATTRO BIMBI SU DIECI NEL MONDO VENGONO ALLATTATI AL SENO IN MODO ESCLUSIVO FINO AI 6 MESI DI VITA: PROMUOVERLO PER TUTTI I NEONATI POTREBBE SALVARE PIÙ DI 820MILA VITE OGNI ANNO – L’OMS DÀ IL VIA ALLA SETTIMANA MONDIALE CHE PROMUOVE LA NUTRIZIONE NATURALE DEL NEONATO E IL MINISTERO DELLA SALUTE LANCIA LA CAMPAGNA “E' NATURALE!”…(VIDEO)