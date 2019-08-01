VIDEO! “ZINGARACCIA” DAGO-REMIX – LA NOSTRA REINTERPRETAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI MATTEO SALVINI A “SKYTG24” SULLA NOMADE DI BARANZATE CHE GLI HA AUGURATO UN SIMPATICO “PROIETTILE” – FEATURING IVA ZANICCHI E GIPSY KINGS!

-

Condividi questo articolo

VIDEO: "ZINGARACCIA" DAGO-REMIX

ZINGARACCIA DAGO-REMIX

 

 

LO "ZINGARACCIA" ORIGINALE

 

MATTEO SALVINI E LA 'ZINGARACCIA' IN DIRETTA A SKYTG24

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALONE CONVERTINI - PURE VALERIA MARINI (CON LA MAMMA) SI È SCAPICOLLATA AL COMPLEANNO DEL ''PUROSANGUE DI MARTINA FRANCA'' (CON LA MAMMA) CHE HA FESTEGGIATO I 48 ANNI IN UNA SERATA CON PIÙ FOTOGRAFI CHE CAMERIERI, SEGNO DEL MOMENTO DI POTERE TELEVISIVO - ECCO LE SIGNORE DEL DAY-TIME ESTIVO: MARZOLI, MARANGONI E BISTI. POI LA SOTTOSEGRETARIA ALLA CULTURA BORGONZONI, GIAMPIERO INGRASSIA, EVA & IMMA, CALDONAZZO, STRABIOLI, CUCUZZA, GORIA, MIRIANA TREVISAN, VARRIALE, JOSEPHINE ALESSIO

viaggi

salute