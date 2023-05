28 mag 2023 17:50

VIDEO! LUCIA ANNUNZIATA GIA' LO SCORSO MARZO A “LIBRI COME” A ROMA NON AVEVA ESCLUSO L'ADDIO A VIALE MAZZINI (C'ERA ANCORA FUORTES AD) SOTTOLINEANDO COME L’EDITORE DELLA RAI RESTI SEMPRE IL GOVERNO DI TURNO: “IL SERVIZIO PUBBLICO E' UN MODO MOLTO ECONOMICO DI COSTRUIRE UNA PROPRIA NARRATIVA. SE LA RIESCI A CONTROLLARE PUÒ AIUTARTI A COSTRUIRE UN RAPPORTO CON IL PAESE" - "LUCY", POI, AGGIUNSE: "IO NON SONO MAI STATA ASSUNTA DALLA RAI E….” - VIDEO