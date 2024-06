I NUOVI AMORI DI ANNA SAFRONCIK E EMILY RATAJKOWSKI - LEAO MEJO COME CALCIATORE O COME RAPPER? - VIDEO

Luigi Manconi al generale Vannacci: «Lei dice che gli omosessuali sono anormali perché sono una minoranza. Io sono cieco e faccio parte di una minoranza. Sono anormale anch’io?» pic.twitter.com/36TmRXBvWh — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) June 7, 2024

Ivan Rota per Dagospia

fedez tony effe

Fedez attacca Naska, che risponde a muso duro. “Lo sapete che Può venirvi a prendere a mazzate con altre 3 persone, 3 contro 1? Mezza sega”. Anche Tony Effe, al quale aveva chiesto un feat per “Sexy Shop”, poi fatto con Emis Killa, ha voluto replicare alle parole del rapper: “Questa sera prima data del tour! Ci vediamo tutti stasera e chi non viene è un bugiardo come Fedez”.

Un nuovo amore per Anna Safroncik: la popolare attrice di fiction, dopo la fine della relazione con Marco Maria Mazio, è tornata a sorridere grazie a Giuseppe Barboni. I due sono stati paparazzati dal settimanale Nuovo in teneri atteggiamenti per le vie di Roma, sembrano molto uniti. Lui é un ex di Nina Moric e il magazine Forbes tra i 100 Business Man dell’anno.

lola marandel

Ma questa Cigno Nero Remix, cover della hit di Fedez con Francesca Michielin, uscirá oppure no? Prima il rapper dice si poi no. Ecco alcuni versi: “Te ne sei andata, so che adesso ti senti persa… rimani in testa. Tu volevi un gangsta, ma sapevi che poi sarebbe finita in fretta. Ti sei portata un pezzo della mia vita, ora dimmi cosa mi resta”. Altra “frecciatona” a Chiara Ferragni.

lola marandel 45

L’ attore (e novello scrittore) Francesco Arca, ospite del podcast Mamma Dilettante, ha ceduto... Diletta Leotta gli chiede delle possibili nozze con la compagna. L’attore rivela che dopo dieci anni insieme e due figli sposerà Irene Capuano.

Webeti inpazziti per un cambio di colore: Desirée Cordero, conosciuta in Italia per la sua relazione con l’ex calciatore di Lazio e Inter Joaquin Correa, ha deciso di tingersi i capelli passando da un castano a un rosso. E lei sotto il post, sentendosi James Bond, ha scritto: “Una nuova era. Chiamatemi Des.”

emily ratajkowski

Carlos Alcaraz è il futuro del tennis insieme a Sinner, con cui condivide l'etichetta di enfant prodige: il suo nome é stato prima accostato alla modella Melodie Penalver, concorrente della versione spagnola di Temptation Island, e poi ad Ana Mena. Ora il tennista pere sia legato alla bellissima Lola Marandel, una collega francese di 22 anni.

Taylor Swift e Travis Kelce starebbero cercando casa sul Lago di Como e avrebbero già individuato tre magioni lussuosissime.

Dopo il tradimento del marito, Emily Ratajkowski si é buttata: c'è stato il bacio appassionato con Harry Styles a Tokyo; poi il flirt con il comico Eric Andre. Il suo ultimo amore è Stéphane Bak, grande amico di Timothée Chalamet. Pare che la storia continui: era presente il 7 giugno al compleanno della modella.

vannacci

Christian e Ludovica, Matteo e Siria, Tony e Jenny sono le prime tre coppie che parteciperanno a Temptation Island. Riguardo la prima coppia, l’ uomo dice: “sono fidanzato con Ludovica da un anno e dieci mesi. Scrivo io a Temptation perché lei mi ha lasciato due volte dicendo che era confusa sui sentimenti verso di me, poi ho scoperto che mi ha tradito due volte con la stessa persona”.

É finalmente uscito il video, diretto da Luciano Barletta, della nuova canzone di Rafael Leao, in arte WAY45. Way come la lunga e tortuosa strada percorsa, 45 come il prefisso postale del sobborgo in cui è cresciuto.

luigi manconi

Luigi Manconi al generale Vannacci: “Lei dice che gli omosessuali sono anormali perché sono una minoranza. Io sono cieco e faccio parte di una minoranza. Sono anormale anch’io?”

RAFA LEAO LEGGE IL CORRIERE DELLA SERA emily ratajkowski stephane bak emily ratajkowski 4 alcaraz desire??e cordero 45 anna safroncik 78 anna safroncik giuseppe barboni anna safroncik 34 desire??e cordero emily ratajkowski 45 fiorentina milan - leao in gol