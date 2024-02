Enrico Lucci chiede a Marco Mengoni e Amadeus per dimostrare che non siamo a TeleMeloni di dichiararsi antifascisti e accennare Bella ciao. Ecco qui #Sanremo2024 #SanremoFunky #pressconference pic.twitter.com/UZ2dJLtg0h — PaolaGallo ? (@OndeFunky) February 6, 2024

Da corriere.it - Estratti

Amadeus: «Amo il festival ma penso che vada chiuso un ciclo»

«Amo il festival, lo sapete bene, ci sto bene, ma credo che si debba chiudere un ciclo, anche per ricaricarsi, pensare a cose nuove, anche ad altre cose», ribadisce Amadeus in sala stampa a Sanremo parlando del suo futuro «Amo i game, i quiz, il quotidiano. Ho avuto modo di preparare Affari Tuoi durante il festival e per fortuna va meglio di come pensavamo.

In passato andavo all’estero, a cercare format nuovi, vorrei avere il tempo di fare altre cose che possano darmi altre emozioni. Non sono stanco, sto bene, ma credo che si debba chiudere, sperando che si chiuda con risultati piacevoli. Non c’è nessun problema, è tutto molto sereno», aggiunge il direttore artistico.

La scaletta della serata dettata da Amadeus e Mengoni: apre Clara, chiude Il Tre

In questo ordine si esibiranno gli artisti, questa sera:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Il Volo

BigMama

Ricchi e Poveri

Emma

Nek e Renga

Mr Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Mengoni: «Entro in punta di piedi ma porto tutto me stesso»

«Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, come se avessi vissuto tutto l’anno qua. Sono fortunato, non tutti hanno opportunità di salire sul palco come coconduttore. Grazie ad Ama perché ha lasciato a me la libertà di esprimermi. Entro in punta di piedi, facendo un altro mestiere, ma porto tutto me stesso”. Così Marco Mengoni in conferenza stampa a Sanremo, dove stasera aprirà il Festival come coconduttore sul palco dell’Ariston. “Nel frattempo sto sudando, pressione emotività e ansia - sottolinea Mengoni - ma so fingere bene e stasera ne avrete la riprova. Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo. Grazie a tutti».

AMADEUS E MARCO MENGONI LUCCI