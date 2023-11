VIDEO! "DONNE SACERDOTI? ARRIVERÀ LA FICTION 'DON MATTEA'" - FIORELLO A "VIVA RAI2" COMMENTA UN'INTERVISTA DE “LA STAMPA” A PADRE ALBERTO MAGGI IN CUI SI PARLA DI QUALI POTREBBERO ESSERE I FUTURI CAMBIAMENTI DEL VATICANO. "OGGI SI PARLA ANCHE DI DONNE SACERDOTI E DI FINE DEL CELIBATO PER I PRETI, DICE LO SHOWMAN CITANDO LE PAROLE DEL TEOLOGO, STA PROPRIO CAMBIANDO TUTTO. AVREMO POI ANCHE UNA FICTION…” – PADRE ALBERTO MAGGI: "ORA GLI ANIMI DI CHI È OSTILE AL PONTIFICATO DI BERGOGLIO SI INFIAMMERANNO ANCORA DI PIÙ. DOPO L'APERTURA DEL PAPA A GAY E TRANS, LA CHIESA CHIEDA PERDONO" - VIDEO

Domenico Agasso per “la Stampa” - Estratti

«Le aperture del Papa per le persone transgender e omosessuali rappresentano un passo avanti enorme verso una Chiesa in cui c'è posto davvero per tutti. Francesco lo avrebbe compiuto anche prima, ma ha dovuto affrontare resistenze durissime della galassia tradizionalista. Servirebbe anche una richiesta di perdono da parte delle Sacre Stanze per tutte le sofferenze che, con le loro chiusure ideologiche, hanno provocato a migliaia di persone». Lo scandisce padre Alberto Maggi, religioso dell'Ordine dei Servi di Maria.

Teologo, 78 anni, a Montefano, in provincia di Macerata, dal 1995 dirige il Centro Studi biblici Giovanni Vannucci, dove la prima domenica di ogni mese organizza incontri sul Vangelo, a cui partecipano centinaia di persone che arrivano da tutta Italia e dall'estero. In particolare, «ho sempre accolto chi si sente escluso e ferito dalla Chiesa. Tantissime persone omosessuali e transgender. Per questo per anni ci hanno accusato di essere eretici».

Adesso le persone transgender possono ricevere il battesimo. E fare da padrino, madrina e testimone di nozze, e questo vale anche per uomini gay e donne lesbiche. Sì al battesimo dei bambini delle coppie omosessuali anche se nati con gestazione per altri o fecondazione assistita. Che cosa ne pensa?

«Era ora. Sono contentissimo per questi enormi e necessari passi in avanti compiuti grazie a papa Francesco. Non è una questione di dottrina, gioisco per il cambio di mentalità che sta diffondendo il Pontefice.La direzione è quella di una Chiesa aperta concretamente a tutti.

Solo dispiace che sia arrivata in ritardo, arrancando, non è stata al passo con i tempi della società. Il Pontefice avrebbe accelerato anche prima ma ha dovuto affrontare opposizioni forti dei circoli tradizionalisti. E adesso gli animi di chi è ostile al pontificato si infiammeranno ancora di più. Tra l'altro, queste aperture dovrebbero essere accompagnate da una richiesta di perdono della Chiesa».

Per che cosa?

«Per avere inflitto sofferenze terribili a migliaia di persone, che hanno avuto la vita distrutta perché si sono sentite contro natura, umiliate, nel peccato, rinunciando per questo a una vita affettiva. Perché arrivavano in parrocchia e si sentivano dire che erano sbagliate. E non reggevano al giudizio: quante esistenze rovinate così».

Lei come si comporta con loro?

«Quando parlo con coppie omosessuali e vedo che si vogliono bene e io dico loro che la persona che hanno incontrato è un regalo del Signore: "affinché tu sia felice". E queste persone si illuminano di gioia. Quando scoprono, proprio dalle pagine del Vangelo, che sono creature amate da Dio così come sono, e che non sono sbagliate, rinascono. Questa accoglienza sarà pure "eretica", ma restituisce la vita alle persone.

Dopo anni in cui uomini in tonaca hanno cercato di reprimere la loro affettività. Spesso questa è stata più forte, così hanno cercato un compagno o una compagna, ma sempre vivendo con un senso di colpa che in tanti casi ha devastato la relazione. Così hanno dovuto soffocare i propri sentimenti, e sono finiti dallo psicologo o dallo psichiatra».

