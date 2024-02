12 feb 2024 16:38

VIDEO! "VISTO CHE HANNO FISCHIATO, ORA FISCHIAMO NOI A LORO" - DOPO LA FINE DEL FESTIVAL ARRIVA LA VENDETTA DI GEOLIER CHE, DAL BALCONE DI CASA, INCITA I SUOI FAN A FISCHIARE CONTRO IL TEATRO ARISTON - IN TV, OSPITE DA MARA VENIER, IL CANTANTE NAPOLETANO AVEVA CERCATO DI SMORZARE I TONI COSÌ COME DURANTE LE INTERVISTE: "I FISCHI AIUTANO A CRESCERE" – SUI SOCIAL ALCUNI RITENGONO CHE, IN QUESTE IMMAGINI, CI SIA IL ‘VERO GEOLIER': "SI DIMOSTRA PER CIÒ CHE È IN REALTÀ…"