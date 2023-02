VIDEO! LA SALA STAMPA ESULTA PER IL QUARTO POSTO DI ULTIMO E LUI NON PARLA CON I GIORNALISTI A ‘DOMENICA IN’ –

Federica Macagnone e Francesco Persili per Dagospia

FINO ALL’ULTIMO! “Le classifiche sono ancora numeri. Tu sei al primo posto nel cuore di un oceano di gente”. Tiziano Ferro scende in campo a fianco di Ultimo finito al centro delle solite polemiche con i giornalisti. La sala stampa è esplosa in un boato quando Amadeus ha annunciato il suo quarto posto. Lui a “Domenica In” ha scelto di non dialogare con i giornalisti.

Dopo aver cantato la sua canzone "Alba" e aver chiacchierato con Mara Venier il cantautore romano è andato via. Su Instagram il suo “padre artistico” Antonello Venditti ha sottolineato la bellezza del brano che ha portato all’Ariston: “Un capolavoro. La gara? Non mi interessa, sono altre le gare da vincere. De Gregori? A parlargli di Sanremo gli viene l’orticaria e pure a me. Il fatto che sul palco dell’Ariston possano parlare tutti tranne Zelensky mi fa venire dei dubbi. C’è stato il momento bellissimo sulla Costituzione di Benigni con Mattarella ma poi il capo dello Stato se ne è andato. Alla Scala se ne sarebbe andato dopo 5 minuti?”

Anche il commentatore Rai Lele Adani difende a spada tratta Ultimo: “Oggi chi ti ama lo fa ancora più intensamente. Chi ti teme, deve sbrigarsi per trovare posto. Oggi è tutto esaurito. Ma l’alba che hai donato sarà molto più significativa per tutti..."

IL GELO IN UNA STANZA - Festival del no-sense dietro le quinte. Gianni Morandi risponde in inglese a Gino Paoli che gli chiede se Amadeus non fosse un dj. Il cantante di Monghidoro: “Sì, ma quarant'anni fa. È lui che lo conduce il Festival”. Paoli risponde: “Davvero?”. E poi sul palco rivela che a 15 anni Morandi lo seguiva ovunque: “Non so cosa cazzo volesse imparare da me”. E Gianni: “Tu ci insegnavi tutto, cos’era l’amore, cos’era la vita...”

A GUARDARE LA MUTI SU UN TAPPETO DI FRAGOLE – Kekko Silvestre dei Modà, ospite di Domenica In, confessa a Ornella Muti di essere innamorato di lei dai tempi del film “E’ tutta colpa del Paradiso”: “Sei bellissima…Oddio, ora mia moglie mi fa il culo…”

IO SO’ GIORGIA (E TE LE CANTO) – “Mio figlio tifava Lazza. Oggi mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: “Sei stata brava, quando torni?”. “E’ perché gli devo cucinà…”. Giorgia confessa di essersi divertita a Sanremo: "Ma la prima serata ero parecchio agitata...”. Poi racconta la telefonata con Baudo: “Amadeus è simile a Pippo. La forma che Baudo ha dato al Festival resta un riferimento, glielo ho voluto dire”

ELODIE, NUN ME LO DI’: “Neanche una donna nella top five di Sanremo? Non ne facciamo una questione di genere magari le canzoni sono piaciute meno”. Elodie ammette: “Delle classifiche non me ne è mai fregato nulla. Io non ho mai vinto nulla in vita mia…”

MENGONI, ANDIAMO A PRENDERCI LA COPPA– Il vincitore di Sanremo Marco Mengoni, che ha ricevuto anche l’endorsement di Fabio Caressa, spiega qual è il suo segreto per non farsi ubriacare dal successo? Il caffè col limone cantato nel suo brano? No, le sue radici. “Sono nato a Ronciglione, un paese di 8mila anime in provincia di Viterbo. Sono cresciuto con mio nonno, tra l’orto e le mucche”. E questa notte il suo paese ha festeggiato a lungo la vittoria del suo cittadino più famoso. “Ho chiamato mia madre ma non mi ha risposto. Ha fatto festa in piazza fino alle 5 del mattino…”

L’ITALIA E’ UNA REPUBBLICA FONDATA SULLA FERRARI E SU “VAMOS A BAILAR” – Tra gli ospiti della serata finale del Festival anche il pilota della Ferrari Charles Leclerc che assiste pietrificato al twerking di Rosa Chemical su Fedez. Charles Magno, definito “un fregno” dal marito di Chiara Ferragni, risponde anche a una fan su Twitter. “Codice per votare Leclerc questa sera?". E lui legge: "16, credo". Era il codice di Paola e Chiara che esultano (“Siamo noi”). In realtà il 16 è il numero con cui Leclerc gareggia…

COME STRONZI GALLEGGIARE – Per Chiara Francini il verso più bello di tutte le canzoni del Festival è quello contenuto nel brano “Splash” di Colapesce e Dimartino…

