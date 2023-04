Ivan Rota per Dagospia

É stato bloccato il profilo TikTok di Chanel Totti dopo che qualcuno ha segnalato i video della ragazzina, diventata molto social dopo la separazione dei suoi genitori. Non ha mai comunque pubblicato contenuti volgari o erotici, ma solo balletti. Ora in molti sono preoccupati che Chanel possa intraprendere una “cattiva” strada tipo leggere un libro, andare a teatro, studiare filosofia…

Tempo fa nella casa del Grande Fratello Vip, Micol Incorvaia piangeva pensando a cosa pensasse il padre di lei. Perché? Perché Edoardo Tavassi, il suo “raffinato” fidanzato Edoatrdo Tavassi aveva rivelato in diretta di avere fatto l’amore con Micol.

Oggi la ragazza è cambiata e a chi le chiede della sua storia d’amore risponde: “Sono sempre stata una persona, sia dentro che fuori dalla Casa (e qui ridiamo), molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ci sono momenti di tenerezza, dei momenti di privato, che in quanto tali non vanno per me necessariamente condivisi. E il fatto che io non vada a ‘sciorinare’ con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia non toglie che io sono realmente innamorata”. Sic.

Nuovo grande importante riconoscimento per Lady Gaga. Il presidente degli Stati Uniti ha nominato la popstar copresidente della Commissione presidenziale per le arti e le discipline umanistiche (il President’s Committee on the Arts and the Humanities fondato nel 1982 ha il ruolo di consigliare il Presidente sulla politica culturale).

Hailey Bieber è stata nel mirino di molti fan di Selena Gomez, ex di Justin Bieber, che l’hanno insultata, minacciata di morte e lapidata sui social. Poco dopo, la cantante ha pubblicato una storia Instagram in cui ha chiesto ai suoi follower di non attaccare la moglie di Justin . Sarebbe stato proprio Bieber a chiedere alla Gomez di pubblicare quella richiesta e lei lo ha fatto per lui al quale vuole ancora molto bene.

Si vuole dimenticare il trash del GF Vip, ma l’Isola dei Famosi è già un peggior bordello. Dopo lo sguardo di “sguincio” dell’ ex suor Cristina alla showgirl Claudia Motta e i baci per gioco di Natalie Caldonazzo ecco che ci ha pensato Alessandro Cecchi Paone a distruggere la nuova linea “oratoriale” di PSB.

Cecchi Paone aveva dichiarato di essere stato tanto corteggiato da PSB per portare un po’ di “cul-tura” all’Isola dei Famosi. Non ci hanno visto bene peró: l’acculturato Paone si é scagliato contro Nathalie Caldonazzo con male parole dopo che questa aveva mostrato perplessità sulla sua tesi di stare lontano dalle rocce per evitare i serpenti, uno dei quali aveva spaventato Corinne Clery.

Si é scatenato: “…E io urlo quanto mi pare perché tu stai dicendo delle stupidaggini. Non sai nulla di certe cose. Vattene pescivendola vai. Corinne (Clery), vedi tu vedi se affidarti a questa ignorante o a me che me ne intendo”. E la Caldonazzo: “…Eh vabbè mo’ è arrivato lo scienziato. Pescivendola a chi? Pescivendola a chi? Ma come ti permetti a dirmi queste cose, ma ti rendi conto? Questo odia le donne ve lo dico io. Sì questo qui ha un problema con le donne. Mi fai cadere le braccia. Anche meno, questo urlare che sei uno scienziato”.

Indovinello: Chi è la concorrente dell’Isola dei Famosi che puzza di sudore?

Amici ormai = De Filippi + Malgioglio. Dopo l’esibizione di una concorrente in un improbabile sirtaki sulle note di La Danza di Zorba di Theodorakis, , la Malgy se l’é presa con il collega giurato Giuseppe Giofré che ha ammesso di non conoscere l’autore di Zorba.

Ecco le parole di Cristiano: “Ma cosa hai tu da dire ora? Ancora con questo fatto che sono un’enciclopedia. Ma amore mio smettila, tu conosci solo lo yogurt di greco! Perché hai bisogno di aumentare i tuoi muscoli. Stai zitto basta, Maria devi dire qualcosa, mi interrompe sempre e mi fa sballare, figlia mia… adesso ti alzi in piedi perché io sto parlando del grande, immenso scrittore, musicista Theodorakis! Ha fatto tante colonne sonore. Hai visto mai Al Pacino Serpico? Tanto tu non vedi mai niente, hai in testa solo Britney Spears e basta!”

É una delle migliori voci vista a Amici: si chiama Angelina Mango ed é figlia di Laura Valente, voce dei Matia Bazar, e Pino Mango, une dei più raffinati cantautori, purtroppo scomparso tragicamente dopo un malore durante un concerto. Angelina aveva solo quattordici anni e ha cominciato da subito anche a comporre canzoni. Ora è in dirittura d’arrivo per la vittoria.

