VIDEO-STRACULT! “FAI LA FACCIA DA PORCA” – LA RICHIESTA DI MARCELLO MASTROIANNI A SANDRA MILO IN “8 E MEZZO” DI FELLINI – SANDROCCHIA RICORDA QUANDO IL REGISTA RIMINESE LE CHIESE DI FARE UNA “FACCIA DA PORCA” – “IO STETTI MALE E NON SAPEVO QUALE ESPRESSIONE FARE. MI SENTII COME MI AVESSE STRAPPATO LA PELLE. MA POI CAPII CHE IL SUO GRANDE INSEGNAMENTO ERA CHE UN ATTORE O UN'ATTRICE SUL SET NON DEVONO MAI AVERE PUDORE. DA QUEL GIORNO, COME ATTRICE, NON HO MAI PROVATO PIÙ PUDORE. COME DONNA SÌ” - IL RICORDO BY DANDOLO - VIDEO