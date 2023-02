VIDEO STRACULT – IL DUETTO FIORELLO-COSTANZO SULLE NOTE DI "BOOMBASTIC" DEL RAPPER SHAGGY – "ERO STATO INCARICATO DALLA SOCIETA' VALTUR...", A SCOPRIRE ROSARIO FU COSTANZO CHE POI LO AIUTO’ A SUPERARE UN MOMENTO DIFFICILE E LO VOLLE NEL CAST DI "BUONA DOMENICA" – RECENTEMENTE HA INCORONATO LO SHOWMAN: “SA COS’È LA TV, CON VIVA RAI2! HA FATTO CENTRO. NEL PROGRAMMA C’È L’ANIMA DI FIORELLO CHE..." - IL SALUTO COMMOSSO DI ROSARIO NELLA CAMERA ARDENTE – VIDEO

Maurizio Costanzo per “Libero Quotidiano”

Fiorello sa cos' è la tv e, infatti, è difficile che sbagli un programma. Anche questa volta, con Viva Rai2!, in onda tutti i giorni alle 7.15 su Raidue, ha fatto centro. Non a caso, viene replicato anche verso l'una di notte su Raiuno. Fiorello non conosce regole, se non quelle suggerite dalla fantasia e dalla voglia di mischiare le carte.

È stato sempre così. Poi, siccome suppongo che sia pigro, mette sempre tempo in mezzo, tra un programma e l'altro. In questo Viva Rai2! c'è proprio l'anima di Fiorello nella sua voglia di far diventare uno sconosciuto un suo luogotenente, nel far cantare a quasi sconosciuti canzoni, nel far diventare vincente un qualcosa che, in altre mani, sarebbe stato perdente. Insomma, uno bravo.

Mi piace raccontare la prima volta che lo incontrai. Ero stato incaricato dalla società Valtur, che ha molti villaggi turistici, di fare un giro in Italia per vedere se c'erano intrattenitori da proporre a un pubblico nazionale e non solo ai villeggianti. Feci questo viaggio e, in uno dei cinque-sei villaggi che visitai, incontrai questo giovanotto che intratteneva in maniera originale e divertente il pubblico, sia sulla spiaggia come al momento del pasto.

Lo volli conoscere e prendemmo un appuntamento a Roma. Lui partecipò a qualche puntata del Costanzo Show, ottenendo sempre un ottimo successo. Poi, fece alcuni suoi spettacoli di Karaoke e io, chiamato da Canale 5 a fare Buona Domenica, lo misi nel cast. Fu un grande successo. Si può dire che, da quel momento, cominciò la straordinaria carriera di Rosario.

Da fanpage.it

Il saluto commosso di Rosario Fiorello nella camera ardente di Maurizio Costanzo, le mani che tengono stretta la sua bara, la vicinanza calorosa a Maria De Filippi e Gabriele, come a Camilla e Saverio, gli altri figli del noto giornalista scomparso, stretti in un abbraccio appena entrato. Gesti che sono frutto di stima e affetto maturati nel tempo, ma anche di una riconoscenza che non potrà mai finire.

Come lui, anche Valerio Mastandrea si è recato in Campidoglio per poggiare una rosa sul feretro. Non sono nomi casuali, sono personaggi che oggi fanno la differenza, grandi talenti della tv e del cinema che un tempo, quando erano solo dei ragazzi desiderosi di tenere la scena, furono visti e lanciati da Maurizio Costanzo.

(...)

