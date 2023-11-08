VIDEO STRACULT! QUANDO VITTORIO FELTRI FECE INCAZZARE LE BRIGATE ARCOBALENO A “LA ZANZARA”: “CARI AMICI GAY LO VOLETE CAPIRE CHE IL CULO È UN’USCITA DI SICUREZZA E NON UNA ENTRATA SECONDARIA? UNA COSA OVVIA LO SANNO TUTTI, ANCHE I BAMBINI CHE FANNO LA CACCA” – BOOM DI COMMENTI:  “VORREI SAPERE IN QUALE BUCO DI SOLA USCITA FELTRI INFILA LE SUPPOSTE” – “HA DETTO UNA SACROSANTA VERITÀ, POI UNO IL SEDERE LO PUÒ USARE COME VUOLE, ANCHE PER FARE LA PISTA DELLE BIGLIE IN SPIAGGIA” – VIDEO

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CON QUELL’ESPRESSIONE PIÙ TRISTE DI UN PIATTO DI VERDURE LESSE, ALFREDO MANTOVANO RAPPRESENTAVA PER GLI APPARATI DELLO STATO QUEL BUON SENSO ISTITUZIONALE CAPACE DI ARGINARE LE ESTREMIZZAZIONI DI GIORGIA E I SUOI FAZZOLARI (MEGLIO PERDERE CHE PERDERSI) - NEI PRIMI MESI HA MANTENUTO LE ATTESE, POI L’ONDA D’URTO DELLA FIAMMETTA NERA (GIORGIA, ARIANNA, FAZZO, SCURTI) AL GRIDO “O SI FA COSÌ O NIENTE!” HA AVUTO LA MEGLIO ED OGGI CI RITROVIAMO UN BEL MANTOVANO MELONIZZATO - MELONIZZAZIONE CHE HA TOCCATO IL CLIMAX DEL RIDICOLO IN OCCASIONE DELL’INSOSTENIBILE BURLA TELEFONICA DEI DUE RUSSI, AL PUNTO DI DICHIARARE CHE MELONI “AVEVA CAPITO SUBITO” CON CHI STAVA CONVERSANDO... -  L’EVITA PERON DEL COLLE OPPIO DEVE RINGRAZIARE LA GUERRA IN ISRAELE CHE NON PERMETTE NÉ AI MERCATI ATTRAVERSO LE AGENZIE DI RATING NÉ ALL‘EUROPA DI CHIUDERE I RUBINETTI E GETTARE NELLA SPAZZATURA UN PAESE NEVRALGICO DEL MEDITERRANEO

FLASH! - TRA PIERSILVIO E MARINA, C'E' IL NODO FASCINA - DOPO IL CRUDELE SFRATTO ALLE OLGETTINE, PIERSILVIO HA DATO TEMPO FINO A GENNAIO ALLA SORELLA MARINA PER CONVINCERE LA SUA ADORATA MARTA A RIEMPIRE I BAULI E ABBANDONARE ARCORE (IL PERSONALE DI SERVIZIO COSTA UNA TOMBOLA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI) - MA NON SARA' FACILE: LA RECENTE INTERVISTA DELL'INCONSOLABILE "VEDOVA" AL "CORRIERE", TRA LE RIGHE, ERA UN "ATTO POLITICO" PER RIBADIRE DI NUOVO CHE LEI E' L'EREDE POLITICO DEL CARO ESTINTO. E MARINA TEMPOREGGIA...