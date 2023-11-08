VIDEO STRACULT! QUANDO VITTORIO FELTRI FECE INCAZZARE LE BRIGATE ARCOBALENO A “LA ZANZARA”: “CARI AMICI GAY LO VOLETE CAPIRE CHE IL CULO È UN’USCITA DI SICUREZZA E NON UNA ENTRATA SECONDARIA? UNA COSA OVVIA LO SANNO TUTTI, ANCHE I BAMBINI CHE FANNO LA CACCA” – BOOM DI COMMENTI: “VORREI SAPERE IN QUALE BUCO DI SOLA USCITA FELTRI INFILA LE SUPPOSTE” – “HA DETTO UNA SACROSANTA VERITÀ, POI UNO IL SEDERE LO PUÒ USARE COME VUOLE, ANCHE PER FARE LA PISTA DELLE BIGLIE IN SPIAGGIA” – VIDEO-
CON QUELL’ESPRESSIONE PIÙ TRISTE DI UN PIATTO DI VERDURE LESSE, ALFREDO MANTOVANO RAPPRESENTAVA PER GLI APPARATI DELLO STATO QUEL BUON SENSO ISTITUZIONALE CAPACE DI ARGINARE LE ESTREMIZZAZIONI DI GIORGIA E I SUOI FAZZOLARI (MEGLIO PERDERE CHE PERDERSI) - NEI PRIMI MESI HA MANTENUTO LE ATTESE, POI L’ONDA D’URTO DELLA FIAMMETTA NERA (GIORGIA, ARIANNA, FAZZO, SCURTI) AL GRIDO “O SI FA COSÌ O NIENTE!” HA AVUTO LA MEGLIO ED OGGI CI RITROVIAMO UN BEL MANTOVANO MELONIZZATO - MELONIZZAZIONE CHE HA TOCCATO IL CLIMAX DEL RIDICOLO IN OCCASIONE DELL’INSOSTENIBILE BURLA TELEFONICA DEI DUE RUSSI, AL PUNTO DI DICHIARARE CHE MELONI “AVEVA CAPITO SUBITO” CON CHI STAVA CONVERSANDO... - L’EVITA PERON DEL COLLE OPPIO DEVE RINGRAZIARE LA GUERRA IN ISRAELE CHE NON PERMETTE NÉ AI MERCATI ATTRAVERSO LE AGENZIE DI RATING NÉ ALL‘EUROPA DI CHIUDERE I RUBINETTI E GETTARE NELLA SPAZZATURA UN PAESE NEVRALGICO DEL MEDITERRANEO
FLASH! - LUNGO INCONTRO A MILANO TRA L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI DISCOVERY (CANALE 9), ALESSANDRO ARAIMO, ED ELEONORA “TINNY” ANDREATTA, GIA' A CAPO DELLA FICTION RAI, ED ORA VICE PRESIDENTE (SCONTENTA) PER I CONTENUTI ITALIANI IN NETFLIX. STA SUCCEDENDO QUALCOSA? LO SBARCO DI FAZIO SUL NOVE HA AVUTO UN EFFETTO DIROMPENTE: NON ERA MAI ACCADUTO CHE IL CANALE DI WARNER BROS-DISCOVERY TALLONASSE STABILMENTE RETE 4 E FOSSE DAVANTI A RAI2 - IL DUOPOLIO TV È FINITO?
DAGOREPORT - A PROPOSITO DELL'INTERVISTA DEL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, AL PAPA: IL RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SANTA SEDE, PAOLO RUFFINI, NON NE SAPEVA NULLA - CINQUE MINUTI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA HANNO MANDATO IL TESTO AL SUO BRACCIO DESTRO, ANDREA TORNIELLI - NEANCHE IL VATICANISTA DEL TG1, IGNAZIO INGRAO, NE ERA AL CORRENTE, CHIOCCI LO HA AVVERTITO PER TELEFONO QUANDO L'INTERVISTA STAVA PER INIZIARE...
FLASH! - TRA PIERSILVIO E MARINA, C'E' IL NODO FASCINA - DOPO IL CRUDELE SFRATTO ALLE OLGETTINE, PIERSILVIO HA DATO TEMPO FINO A GENNAIO ALLA SORELLA MARINA PER CONVINCERE LA SUA ADORATA MARTA A RIEMPIRE I BAULI E ABBANDONARE ARCORE (IL PERSONALE DI SERVIZIO COSTA UNA TOMBOLA ALLA FAMIGLIA BERLUSCONI) - MA NON SARA' FACILE: LA RECENTE INTERVISTA DELL'INCONSOLABILE "VEDOVA" AL "CORRIERE", TRA LE RIGHE, ERA UN "ATTO POLITICO" PER RIBADIRE DI NUOVO CHE LEI E' L'EREDE POLITICO DEL CARO ESTINTO. E MARINA TEMPOREGGIA...
DUE POLLI E UN PROSCIUTTO – IL CRUDELE SCHERZO TELEFONICO DI ALBERTO SORDI A ELEONORA ROSSI DRAGO - LUI LE TELEFONO' ALL’UNA E MEZZA DI NOTTE, LA SVEGLIA… “SCUSI SIGNORA, SONO MORTIFICATISSIMO”, “MA CHI È LEI?”. “SONO IL SEGRETARIO DEL PREMIO NOCE D’ARGENTO. ABBIAMO UN’EMERGENZA. LEI SA CHE DOMANI AVREMMO MANDATO UNA MACCHINA PER LA CERIMONIA, NO? BEH, NON POSSIAMO PIÙ. LEI NON FA UNA PIEGA E DICE CHE CI PENSA LEI A VENIRE, SI ORGANIZZA...”