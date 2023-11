VIDEO! TELESCAZZO SUL PATRIARCATO – A “PIAZZAPULITA” ANNALISA CHIRICO DIFENDE GIORGIA MELONI DALL'ACCUSA DI FAVORIRE LA CULTURA PATRIARCALE, E MARIANNA APRILE VA ALL’ATTACCO: “NON È SUFFICIENTE CHE UNA DONNA COMANDI I SUOI PER DIRE CHE È RISOLTO IL PROBLEMA DEL RUOLO DELLE DONNE IN ITALIA” – LA CHIRICO RIBATTE STIZZITA: “SE VUOI BANALIZZARE QUELLO CHE DICO...”. E LA APRILE AL VELENO: "E' GIÀ BANALE, GUARDA, NON DEVO FARE NIENTE”. A QUEL PUNTO... – VIDEO

Momenti di gelo a PiazzaPulita, su La7, dove Corrado Formigli allestisce un tavolo praticamente tutto al femminile per parlare di patriarcato, femminicidi e violenza sulle donne. Ma il clima si scalda a tempo di record.

"Non è sufficiente che una donna comandi i suoi, peraltro nemmeno bene visto i guai che le combinano, per dire che è risolto il problema del ruolo delle donne in Italia", polemizza Marianna Aprile con quanto appena sostenuto da Annalisa Chirico, riferendosi alla presenza di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

Quest'ultima reagisce stizzita: "Se vuoi banalizzare... non ho detto che basta questo". "E' già banale, guarda, non devo fare niente", la risposta velenosissima della Aprile. Le due continuano ad accavallarsi fino quando sempre la Aprile sbotta: "Hai interiorizzato così bene il patriarcato che ti comporti proprio come un uomo con una donna, interrompi e prevarichi".

Mentre Formigli continua a placare gli animi, o perlomeno a provarci (senza ottenere grandi risultati, per la verità) la Aprile porta un esempio personale: "Non credo che a Corrado o ad altro colleghi sia stato chiesto in un colloquio di lavoro se avesse intenzione di fare figli, se ne avesse a casa e come si organizzasse, per capire quanto fosse affidabile il dipendente".

"A me è stato chiesto - conclude la giornalista - e sono una donna evoluta che siede a questo tavolo". E mentre la Chirico continua a protestare a mezzavoce, la Aprile si ferma nuovamente e la infilza: "Se sei capace lo facciamo, se no la finiamo qui".

