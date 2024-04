I VIDEOGAMES HANNO CONTAMINATO IL CINEMA - PER DECENNI, L’INDUSTRIA DEI VIDEOGIOCHI SUL GRANDE (O SUL PICCOLO) SCHERMO HA PRODOTTO PERLOPIÙ FLOP CLAMOROSI, DISTRUTTI DALLA CRITICA E AL BOTTEGHINO – OGGI INVECE NON SOLO I FILM TRATTI DAI VIDEOGAME HANNO SEMPRE PIU' SUCCESSO, MA LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE RENDONO LE PELLICOLE SEMPRE PIU' SIMILI AI GIOCHI, CON SEQUENZE PU' RAPIDE, PIU' SCENE D'AZIONE E MENO DIALOGHI...

Estratto dell'articolo di Paolo Baldini per www.corriere.it

Vi crea disturbi digestivi o prurito diffuso sapere che il futuro del cinema è affidato ai videogiochi? […] Lo sappiamo almeno dai tempi di Matrix (1999) e Kill Bill (2003). Ora ne siamo certi. E non solo dal punto di vista commerciale, o per ragioni di mercato, di business, di soldoni. Anche gli schemi del cinema dei contenuti, dal basso verso l’alto, stanno lentamente cambiando.

[…] La nuova formula è adottata da registi, sceneggiatori, soggettisti, auspicata dai produttori e dalle teste d’uovo dello streaming, facilitata dai gusti di una platea viziata dalle piattaforme. Sequenze sempre rapide e concitate, pochi secondi e zac. Il tempo di pensare non c’è, le psicologie dei personaggi sono azzerate, i dialoghi corrono fino a che le palline non finiscono in buca d’angolo.

Anche questo è un segno della deregulation creativa: il sogno del cinema perde umanità, cerca il prodigio, il soprannaturale. I mostri in questo vanno benissimo. La loro mente funziona in maniera unidirezionale, non ha sfumature. In più, offrono infinite variazioni sul piano degli effetti / effettoni / effettacci digitali. Le percezioni sono diverse rispetto a La Dolce Vita, Perfect Days e Povere creature!, diverso è l’approccio e differenti le reazioni.

Un film (bruttino) come Godzilla e Kong: Il nuovo impero è un quasi cartoon: non ci sono esseri umani rilevanti nella storia. […] Persino un cult come Ghosbusters: Minaccia glaciale perde di vista la componente surreale, grottesca, goliardica del film capostipite, un gioiello, del 1984 e accelera sul piano digitale, diventando una sorta di ring dove un arbitro (il signor Algoritmo) governa una storia dinamica, senza pause e senza vere riflessioni: la palla va in buca quando, come nei vecchi flipper, si accendono le luci e il business canta.

John Wick 4 e Super Mario Bros. sono in questo senso modelli da seguire: la loro resa al box office è strepitosa. Altri un po’ meno, visti i risultati. Ma la zuppa ha lo stesso sapore. Il fantasy ha già effettuato la riconversione, il thriller pure. La commedia romantica è in stand by, il cinema alto, d’autore fa spallucce. […]Per chi ama l’essenza del cinema, le storie di esseri umani nella tormenta, il linguaggio per immagini libero e puntuto non resta che resistere, resistere, resistere.

