VIETATO SCHERZARE SULLA CORONA – NEL REGNO UNITO SI SCATENA L’INDIGNAZIONE PER “THE PRINCE”, IL CARTOON DI HBO POLITICAMENTE SCORRETTISSIMO CON PROTAGONISTA IL PRINCIPE GEORGE, PRESENTATO COME UN MONELLO ESIGENTE E VIZIATO - UN ESEMPIO? IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA, DICE AL MAESTRO: “DOMANI FAI L’INCHINO SE VUOI MANTENERE IL TUO LAVORO DI MERDA” - VIDEO

Caterina Galloni per www.blitzquotidiano.it

Non è ancora uscita ma nel Regno Unito ha già scatenato polemiche. E’ il cartone animato HBO sui Windsor con protagonista il principino George, 7 anni, il figlio maggiore di Kate e William e futuro erede al trono. I creatori della serie animata, che dovrebbe essere trasmessa su HBO Max e costa £ 5 milioni, sono stati accusati di aver realizzato un cartone animato “crudele e ingiusto” che prende in giro il principe George.

Non solo, avrebbero ridicolizzato il piccolo come se fosse un monello esigente e viziato. Secondo alcuni critici è “un colpo basso a buon mercato” e George potrebbe essere negativamente influenzato da come è dipinto nella serie.

Le polemiche, scrive il Daily Mail, fanno seguito a quelle scatenate da “The Crown” prodotto da Netflix, serie tv accusata di sfruttare la royal family per motivi finanziari e che ha fatto credere ai telespettatori la finzione come fatti davvero accaduti.

The Prince, la parodia su George dell’autore dei Griffin

La serie animata “The Prince” nasce da un’idea di Gary Janetti – autore dei Griffin – che per primo ha iniziato a scherzare su The Prince sul suo account Instagram che ha quasi un milione di follower.

Janetti, 54 anni, dà la voce al giovane Royal in quello che un collega produttore ha descritto come “il peggior finto accento inglese di sempre”, mentre Orlando Bloom doppia il principe Harry e Sophie Turner, la principessa Charlotte.

Un produttore di Disney Studios ha accusato Janetti: “Un conto è raccontare una presunta verità come in The Crown ma prendersi gioco di un bambino di soli sette anni è crudele e ingiusto”.

“Alcune cose dovrebbero essere off-limits. È moralmente sbagliato usare un bambino per sollecitare risate a buon mercato”.

Janetti ritrae George come scortese e odioso

Salutando l’insegnante il primo giorno di scuola, il cartone animato George dice: “Domani fai l’inchino se vuoi mantenere il tuo lavoro di *******”. Successivamente ispeziona la borsa della madre: “Non riesco a trovare il disinfettante per le mani, vedo solo flaconi con prescrizione”.

I critici hanno anche stroncato Janetti per aver scherzato sulla ses*ualità del giovane principe dopo aver insinuato una relazione con un altro paggio al matrimonio del principe Harry. Janetti spera che George rida della satira e che “la trovi super divertente, abbia senso dell’umorismo, e ovviamente veda che tutto è inteso con affetto”.

