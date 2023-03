LA VIOLENZA DI CUI SI PARLA POCO, QUELLA DELLE DONNE – AI “FATTI VOSTRI” PARLA DOMENICO CAMPANILE, PRESO A CALCI E PUGNI DA DUE SUE EX, E RIPRESO CON UN TELEFONINO DALLA EX SUOCERA, CHE POI HA PUBBLICATO IL VIDEO SUI SOCIAL PER UMILIARLO: “VOLEVANO DIMOSTRARE CHE NON SONO UN UOMO. NON HO REAGITO PERCHÉ NON VOLEVO CHE MIO FIGLIO SAPESSE CHE AVEVO ALZATO UNA MANO CONTRO UNA DONNA” – DOPO IL PESTAGGIO, DOMENICO SI È LANCIATO DALLA FINESTRA E… - VIDEO

Ai “Fatti Vostri”, ospite di Salvo Sottile, parla Domenico Campanile, l’uomo che a Napoli è stato attirato in una trappola dalla ex moglie e dalla ex fidanzata , preso a pugni e ripreso con un telefonino dalla ex suocera.

Il “branco” lo ha prima picchiato e poi ha pubblicato il video sui social per umiliarlo. Lui è sfuggito al pestaggio lanciandosi dalla finestra, dopo aver strenuamente resistito a 20 minuti di calci e pugni.

“Loro mi hanno picchiato per dimostrare a tutti che non sono un uomo – ha raccontato Campanile alla trasmissione di Rai2 -. Non ho reagito perché non volevo che mio figlio un giorno vedendo quel video sapesse che avevo alzato una mano contro una donna. Sono contro ogni forma di violenza”

