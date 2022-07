COPERTINA OGGI 14-21 LUGLIO 2022

Alberto Dandolo per oggi.it

Ilary Blasi aveva già cinque biglietti pronti con annesse comode poltrone in business class per la “fuga” in Tanzania. Quasi a voler sospendere, attraverso una momentanea e a tratti pavida scomparsa, la responsabilità di rispondere pubblicamente di una scelta resa nota a mezzo stampa con un comunicato Ansa, come che da prassi i “guru” della comunicazione e del management artistico impongono ormai da anni ai loro famosi assistiti

LA SEPARAZIONE – Un comunicato asettico, scarno e privo di una qualsivoglia tensione emotiva, quasi anaffettivo quello veicolato da Ilary Blasi per informare il mondo intero della sua separazione da Francesco Totti. Scrive nella nota di un amore terminato dopo 20 anni (e 17 di matrimonio), della volontà di non rendere pubblico il percorso legale, che sarà sicuramente complesso, del divorzio e termina invitando la stampa a non speculare su questa vicenda.

ILARY BLASI

Sottolineando che lei in merito non rilascerà più altre dichiarazioni. Un filino saccente e irrispettoso verso quella stampa e quel pubblico che senza i quali, vuoi o non vuoi, la neo signorina Blasi avrebbe di certo avuto una vita e una carriera un tantino un po’ più anonima e una vita forse meno privilegiata a livello economico. Quando si è persona pubblica e si è sposati con un campione noto in tutto il mondo si ha probabilmente anche il dovere umano e professionale di dar conto all’«esterno» di alcuni snodi fondamentali della propria vita.

ilary blasi passaparola

QUELLE MEMORABILI SERATE A MILANO – Ciò detto, il comunicato stampa di Ilary è esattamente lo specchio della sua personalità: razionale, essenziale, virile e di una furbizia plautina mascherata da volitiva intelligenza e saggia riservatezza. Quando anni or sono la bellissima e ambiziosa ragazza della periferia romana fu scelta dalla storica responsabile casting Mediaset Gianna Tani per fare la Letterina a Passaparola aveva poco più di 20 anni e per quanto acerba ed inesperta non fece molta fatica ad accreditarsi tra i potenti dell’Azienda e tra i più noti “influencer” (ai tempi ancora analogici) delle notti meneghine. Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche della città in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia.

totti blasi ironie

A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche.

TANTI INDIZI, NESSUNA PROVA – Poi l’incontro organizzato a tavolino con il calciatore e così Ilary da reginetta della tv commerciale e delle albe sotto la Madonnina divenne la signorina Blasi e poi la signora Totti. Alla sua immagine pubblica si infuse una potente iniezione di immacolata perfezione. Da regina delle notti a regina del focolare domestico.

ilary tanzania

Da letterina a blasonata conduttrice tv. Eppure Ilary, per fortuna o per incoscienza, la sua vera natura non l’ha mai veramente tradita. Le voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa. Si favoleggiò anni fa di una sua tresca con un noto dirigente del Biscione e poi di un imprenditore napoletano che alloggiava al lussuoso Mandarin hotel di Milano. Fino all’ex di Belen Antonino Spinalbese, all’attore Luca Marinelli e per ultimo al suo personal trainer.

Parole, pettegolezzi e supposizioni che lasciano il tempo che trovano. Perché lei, a differenza del suo più ingenuo ex consorte, è scaltra assai e se tradimenti furono non me ha mai lasciato traccia alcuna. Quella stessa scaltrezza che le ha già fatto fare il primo gol contro Francesco Totti attraverso la stipulazione di un accordo sul mantenimento. Sarebbe stato raggiunto per via extragiudiziale e dovrebbe essere perfezionato a breve. A quanto trapela, la conduttrice dell’Isola dei Famosi resterà a vivere con i figli nella casa dell’Eur e riceverà un assegno con molti zeri dall’ormai ex marito. Le quote di proprietà di Ilary nelle società dell’ex calciatore le saranno interamente liquidate.

antonino spinalbese belen

Nessun problema, dicono, sulle proprietà immobiliari visto che la coppia è in regime di separazione dei beni. Ora si attende solo l’ufficializzazione dell’accordo economico. E in attesa di apporre le sue firme su documenti e carte bollate, Ilary di certo starà firmando anche qualche autografo in quel della Tanzania. Lì dove ha deciso di “fuggire” per qualche giorno. Ma lei sa bene che fuggire non significa scomparire.

ilary blasi passaparola

luca marinelli una questione privata

totti blasi gianna tani alessia fabiani ilary e figli tanzania MEME SULLA SEPARAZIONE ILARY-TOTTI ILARY BLASI FRANCESCO TOTTI Antonino spinalbese ILARY TOTTI 33 alberto dandolo totti ilary ILARY BLASI E FRANCESCO TOTTI