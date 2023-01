LA VITA AVVENTUROSA E TORMENTATA DI GINA LOLLOBRIGIDA: LO STUPRO SUBITO DA UN EX CALCIATORE DELLA LAZIO, FIDEL CASTRO CHE SCAPOCCIO’ PER LEI

1 - UNA STAR TORMENTATA:

Estratto dell'articolo di Maurizio Porro per il “Corriere della Sera”

gina lollobrigida

Inimitabile, Luigina Lollobrigida, detta Gina, è stata l'unica fra le nostre dive a non avere un marito produttore in casa, solo un medico, Milko Skofic, con cui si fidanza a vent' anni nel 1947 e sposa il 14 gennaio 1949 al Terminillo: separazione nel 1971.

Non fu matrimonio d'amore, confessò, ma una riparazione alla vergogna provata per lo stupro avvenuto, vergine 18enne, da parte di un suo ex, calciatore della Lazio: una vicenda segreta confessata solo dopo anni. La sua carriera coincide con un'Italia che muta a vista nel miracolo economico, si passa dai fotoromanzi ai tascabili, il Paese esporta le maggiorate.

gina lollobrigida fidel castro

Con la Pampanini, la Lollo è una delle donne più desiderate del dopoguerra, simbolo di una bellezza nature e anche manager della propria vita.

(...)

Terzo tempo: si diradano le occasioni, il telefono quasi muto nel fortino sulla via Appia, l'inesorabile declino coi gossip (il mistero del fidanzato spagnolo con cui annuncia le nozze) e le liti con nuora e nipote che, cacciati di casa, la vogliono interdire. Gina s' inventerà altri mestieri: la fotografia, poi la scultura, dove fa sempre da modella, diva nella golden era del giro petto, regina di Saba o Venere imperiale; realizza documentari a Cuba, nelle Filippine.

gina lollobrigida Andrea Milko Skofic

Fu self-made a 360 gradi e minacciò di far crollare il comunismo facendo innamorare Fidel Castro.

(...)

2 - LE LITI CON IL FIGLIO PER IL PATRIMONI

Estratto dell'articolo di Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera”

Nel marzo 2017 Gina Lollobrigida ha novant' anni. Alle spalle ha il processo (fortemente mediatico, come tutto ciò che la riguarda) nei confronti di Javier Rigau, il catalano di mezza età e impeccabili smoking sposato nel 2006 e subito accusato di averla truffata per accaparrarsi il suo patrimonio ma che invece se la caverà con una brillante assoluzione. Tuttavia all'orizzonte si profila una querelle giudiziaria assai più dolorosa con l'unico figlio, Andrea Milko Skofic.

javier rigau gina lollobrigida

Il patrimonio della Lollo, dagli immobili ai risparmi per finire ai suoi amati cimeli tutti accompagnati da adeguato expertise , hanno già preso il volo verso altre destinazioni secondo l'unica regia, si legge nella denuncia di Skofic assistito dallo studio Gentiloni Silveri, di Andrea Piazzolla che da ex addetto allo scarico merci di una casa automobilistica è divenuto suo onnipresente factotum.

Il giovane finisce a processo per circonvenzione d'incapace. Secondo l'accusa avrebbe sottratto dal patrimonio dell'attrice 3 milioni di euro in beni e contanti tra il 2013 e il 2018. Solo nel luglio del 2015 avrebbe venduto tre appartamenti in via San Sebastianello, stradina di commovente bellezza dietro piazza di Spagna, per la cifra complessiva di 2 milioni 100 mila euro. Il passepartout ? La società «Vissi d'arte» creata dalla diva e poi amministrata da Piazzolla.

Basta questo per capire di cosa stiamo parlando. In cosa consiste, a questo punto, l'eredità della Lollo? E, più importante, a chi andranno i suoi beni fra i quali l'amatissima villa sull'Appia fra dimore di costruttori e residenze famose? Il mistero si scioglierà ora con l'apertura del suo testamento.

gina lollobrigida andrea piazzolla rock hudson gina lollobrigida torna a settembre gina lollobrigida fata dai capelli turchini nel pinocchio di comencini gina lollobrigida gina lollobrigida. gina lollobrigida vittorio de sica pane amore e fantasia sophia loren gina lollobrigida gina lollobrigida pinocchio di comencini frank sinatra gina lollobrigida sacro e profano

(...)