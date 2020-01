LA VITA È UNA COSA FAVOLOSO - ''SONO NASCOSTO ALL'ESTERO, NON POSSO DIRVI PERCHÉ''. IL 'DESAPARECIDO' CHE È FINITO PERSINO SU ''CHI L'HA VISTO?'' HA TELEFONATO A BARBARA D'URSO PER SMENTIRE IL RACCONTO DELLA SUA EX NINA MORIC, CHE LO AVEVA ACCUSATO DI AVERLA PICCHIATA PIÙ VOLTE (E IN UN'OCCASIONE ANCHE IL FIGLIO CARLOS) - ''È DISPIACIUTO PERCHÉ LA MADRE NON SAPEVA NULLA DI QUESTA SUA FUGA''

Di Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello, si sono perse le tracce ormai dal 29 dicembre scorso. Anche Federica Sciarelli si è occupata di questa sparizione a Chi l’ha Visto. E ieri una novità è arrivata ma negli studi di Pomeriggio 5. Favoloso ha telefonato a Barbara D’Urso: “Luigi Mario Favoloso ha chiamato Pomeriggio 5 e ci ha rivelato che è all’estero, in una località segreta, che a noi ha chiesto di non riferire. Lui avrebbe smentito la versione di Nina Moric. Dice di essersi allontanato per un motivo grave, che poi spiegherà”.

Secondo la conduttrice del contenitore pomeridiano di Canale5, Favoloso si è detto molto dispiaciuto per la madre, che non sapeva nulla. Ma a quale versione di Nina Moric fa riferimento la D’Urso? A Domenica Live l’ex modella croata aveva raccontato: “Mi ha messo le mani addosso tante volte. Ho continuato a stare con lui perché in questi casi si innesca un meccanismo psicologico malato per il quale ti dai la colpa. In questi anni è stato violento, sia in senso fisico che psicologico. Si è sfogato su di me in una maniera molto forte per l’ennesima volta.

Purtroppo una volta anche Carlos ha subito lo stesso atteggiamento. Andavano anche d’accordo insieme, c’era armonia ma lui ogni tanto aveva questi black out. E una sera in particolare ha avuto uno scatto e si è sfogato su mio figlio. Io mi sono messo davanti, ho urlato ma è riuscito a fare del male a mio figlio. Carlos mi ha detto che lo perdonava ancora oggi gli vuole bene però questa storia è chiusa per sempre. Mai più“.

La ex compagna aveva poi aggiunto: “Lui sicuramente sta benissimo, è in Italia. Credo che questa scomparsa sia una finzione costruita sin dall’inizio, da lui insieme ai suoi amici e la sua famiglia”.

Luigi Mario Favoloso sta bene: gli aggiornamenti di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha raccontato al pubblico il contenuto della telefonata che Luigi Favoloso ha fatto al programma di Canale 5 con una scheda telefonica non italiana: l’ex fidanzato di Nina Moric ha detto di trovarsi all’estero e di non voler far sapere il luogo esatto che però è stato rivelato alla redazione. “La telefonata è durata mezz’ora. Luigi sta bene e non è in Italia. Noi sappiamo dov’è ma ci ha pregato di non dire la località per non essere rintracciato”, ha spiegato la conduttrice.

Luigi Mario Favoloso è scappato dall’Italia per un grave motivo

“Luigi ha assicurato che tutto quello che è stato detto dai media italiani è falso e ci ha dato tutta un’altra versione rispetto a quella raccontata da noi”, ha aggiunto ancora Barbara d’Urso riportando il contenuto della telefonata di Luigi Favoloso: “La madre non sapeva nulla e lui è dispiaciuto perché la gente pensa che non sia così”. L’intenzione dell’ex fidanzato di Nina Moric è quella di restare nascosto ancora per qualche tempo, sostenendo di aver fatto perdere le sue tracce per un motivo molto grave che, a quanto pare, non corrisponde a quello raccontato dalla modella a Domenica Live.

“Tornerà a spiegarci il motivo di questo gesto”, ha assicurato la conduttrice lasciando in sospeso una vicenda che senz’altro sarà tanto approfondita dai suoi programmi.

