NELLA VITA O SEI RICCO, O SEI ROCCO! - ROCCO SIFFREDI PARLA DI SÉ E DELLA SUA CARRIERA NEL MONDO DELL'HARD NELLO SPETTACOLO TEATRALE "SIFFREDI RACCONTA ROCCO": "QUANDO MI CHIEDEVANO PERCHÉ HO VOLUTO FARE PORNO RISPONDEVO ‘PER FAR SESSO CON UN NUMERO INFINITO DI DONNE DIVERSE E PER LA LIBERTÀ DI ESSERE ME STESSO’” - POI RIVELA LA DONNA CHE HA AMATO DI PIU' INSIEME ALLA MADRE - IL TOUR PARTIRÀ DA OTTOBRE NEI TEATRI DI TUTTA ITALIA... - VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

SIFFREDI RACCONTA ROCCO

Rocco Siffredi, il pornodivo italiano per eccellenza, è diventato una pop star internazionale celebrata dal cinema. Per la prima volta a raccontarsi sarà finalmente lui, nello spettacolo che segna il suo debutto teatrale: “Siffredi racconta Rocco”, in tour da ottobre nei teatri di tutta Italia.

Un racconto che alterna gag comiche, provocazioni irriverenti, intime confessioni e momenti poetici per ripercorrere un percorso professionale e umano che – al di là delle ansie, dei conflitti interiori, dei momenti di solitudine e sofferenza - ha regalato a Rocco anche tanta gioia, spensieratezza e divertimento.

rocco siffredi

“Alla domanda: ‘Rocco, ma perché hai voluto fare porno?’, rispondevo: ‘Per far sesso con un numero infinito di donne diverse al mondo.’ Io ho fatto porno per la libertà di essere me stesso ed è stato bellissimo averlo potuto fare, senza però mai dimenticare il rispetto per la libertà degli altri!”

Attraverso la sua incredibile storia, Rocco Siffredi porta il pubblico alla scoperta di quanta comicità possa esserci dietro al sesso, di quanta determinazione siano necessaria per muoversi in un mondo solo apparentemente ‘senza regole’, di quanta passione e spirito di libertà guidino le scelte di chi ha deciso di lavorare nel porno e soprattutto di quanta bellezza e supporto regalino gli affetti veri, quelli per i quali Rocco è prima di tutto un figlio, un padre, un marito, un fratello, un amico. Un uomo.

rocco siffredi al bergamo sex 2024 foto francesca ricciardi

Lo spettacolo, diretto e prodotto da Paolo Ruffini con la sua VERA Produzione, rappresenta per Rocco Siffredi una nuova e indimenticabile prima volta, quella in cui mettersi veramente a nudo e concedersi davvero a tutti: a coloro che lo hanno seguito e ammirato in quasi quarant’anni di straordinaria carriera, a quelli che vogliono conoscere qualcosa di più dell’uomo, infine, a se stesso, regalandosi l’occasione di affrontare e superare una nuova ansia da prestazione, quella del palcoscenico, e, in questa relazione dal vivo con il pubblico, capire un po’ di più anche sé stesso.

