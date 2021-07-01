FELTRI MELONI
feltri meloni feltri meloni pubblico
VITTORIO FELTRI SI ISCRIVE A FRATELLI D’ITALIA E SCENDE IN CAMPO: GUIDERA’ LA LISTA DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI ALLE PROSSIME AMMINISTRATIVE A MILANO - LA DUCETTA: "PER NOI E' MOTIVO DI GRANDE ORGOGLIO" - VIDEO-
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"TUTTO INIZIO’ CON L’IMITAZIONE DI RAFFAELLA CARRA’" – FIORELLO: LAVORAVO IN UN VILLAGGIO. AVEVO LA PARRUCCA E CANTAI ‘BALLO BALLO’. MIO PADRE GUARDÒ MIA MADRE E DISSE: "TUO FIGLIO, QUELLO E' TUO FIGLIO..." - LO SHOW IN RADIO: “A FAR L’AMORE COMINCIA TU…”; “MA CHI GLIELA FA” – IL SOGNO DI UN VARIETA’ DA FARE INSIEME E LA CONFESSIONE DI RAFFA SU 'MAGA MAGHELLA': “NON MI PIACE CANTARLA” – VIDEO
UN'ALTRA TARGA FATTA CON LE TERGA - DOPO LA GAFFE SU CARLO "AZELIO" CIAMPI, NUOVO INCOVENIENTE A ROMA, QUESTA VOLTA SULL'EFFIGE DEDICATA AL MAESTRO MORRICONE MORTO UN ANNO FA - DURANTE L'INAUGURAZIONE LA BANDIERA GIALLOROSSA DELLA CITTÀ RESTA IMPIGLIATA E LA SINDACA VIRGINIA RAGGI, IMBARAZZATA, CHIEDE AIUTO ALLO STAFF: "CI DATE UNA MANO?" - POI ARRIVA UNA SCALA E...
BECCIU D’UN QUATTRINO - IL VATICANO È A CACCIA DI SOLDI PER RIPIANARE LE PERDITE SUBITE CON GLI INVESTIMENTI REALIZZATI DURANTE LA GESTIONE BECCIU-PERLASCA-TIRABASSI - FINORA SONO RIUSCITI A FAR SEQUESTRARE 64 MILIONI, MA NON BASTERANNO A RIPIANARE I CONTI DELLA CHIESA, IN CRISI DI LIQUIDITÀ E DI DONAZIONI. L’OBOLO DI SAN PIETRO ORMAI RACCOGLIE APPENA 44 MILIONI ALL’ANNO. TE CREDO: L’HANNO USATO PER COMPRARE PALAZZI E FARE OPERAZIONI FINANZIARIE, E I FEDELI NON SONO MICA SCEMI…
GLI HA FATTO LA CENTRIFUGA! - UN AMBULANTE DI 64 ANNI HA UCCISO A COLTELLATE IL COINQUILINO A CAGLIARI. IL MOTIVO? FACEVA TROPPE LAVATRICI! - L’UOMO AVEVA UN PRECEDENTE: NEL 1995 AVEVA ASSASSINATO UN 19ENNE (CONDANNATO A 22 ANNI DI GALERA) - I DUE HANNO INIZIATO A LITIGARE INTORNO ALLE 6 DI MATTINA. ALL'ENNESIMA CENTRIFUGA, HA PRESO LA LAMA E…
AI FERRI COURTOIS – LA SORELLA DEL PORTIERE DEL BELGIO TRAVOLTA DA UNA BUFERA SOCIAL DOPO AVER PUBBLICATO UNA “STORIA” SU INSTAGRAM DEL FRATELLO CON SPINAZZOLA A TERRA ACCUSANDOLO DI PERDERE TEMPO: “NOI LI CHIAMIAMO TRUCCHI DEL MESTIERE” – DOPO LA NOTIZIA UFFICIALE DELLA ROTTURA DEL TENDINE D’ACHILLE DEL DIFENSORE AZZURRO, LA COURTOIS HA DOVUTO PUBBLICARE UN POST DOVE CHIEDE SCUSA…
CAFONAL: PARR E DISPARI A VILLA MEDICI - METTI UNA SERA MARTIN PARR TRA MAURIZIO CATTELAN E PIERPAOLO FERRARI, ED È SUBITO ‘’TOILET PAPER’’ PARTY – UN TRIANGOLO PERFETTO: COME PARR, CATTELLAN E FERRARI USANO LA MACCHINA FOTOGRAFICA COME UNO STRUMENTO AFFILATO PER RITRARRE LE DERIVE KITSCH DELLA MASSA. UNO SGUARDO IRONICO, DA PROSPETTIVE INUSUALI E SURREALI, CHE HA TRASFORMATO I “PARTY-GIANI” DEL VERNISSAGE IN ALTRETTANTI SOGGETTI KITSCH, NON PIÙ DISTINGUIBILI DAI PERSONAGGI DELLE FOTO - VIDEO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
AVETE IL MAL DI SCHIENA? COLPA DEGLI ANTENATI! - PER PERMETTERCI DI DIVENTARE LA SPECIE DOMINANTE SUL PIANETA IL NOSTRO CORPO HA DOVUTO FARE DIVERSI COMPROMESSI E OGGI FACCIAMO I CONTI CON LE LORO CONSEGUENZE – MALDISCHIENA, MESTRUAZIONI, PARTO E MOLTO ALTRO: ECCO TUTTI I CAMBIAMENTI DOVUTI ALL’EVOLUZIONE DELLA NOSTRA SPECIE….