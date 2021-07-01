VITTORIO FELTRI SI ISCRIVE A FRATELLI D’ITALIA E SCENDE IN CAMPO: GUIDERA’ LA LISTA DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI ALLE PROSSIME AMMINISTRATIVE A MILANO - LA DUCETTA: "PER NOI E' MOTIVO DI GRANDE ORGOGLIO" - VIDEO

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FELTRI MELONI

 

 

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Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano. Lo ha annunciato la stessa numero uno del partito, Giorgia Meloni, nel corso della presentazione del suo libro a Palazzo Reale.
 
«Sono estremamente fiera di annunciare, non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma l'abbiamo anche convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano» ha spiegato Meloni.

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