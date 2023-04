VITTORIONE, CHE FESTA! VITTORIO CECCHI GORI FA 81 E RADUNA GLI AMICI AL RISTORANTE “AL TOSCANO” DI ROMA – TRA SALUMI SENESI E FIORENTINE, SI ATTOVAGLIANO INSIEME A LUI I REGISTI MARCO RISI, ENRICO VANZINA, MARCO TULLIO GIORDANA, LA BIONDISSIMA ELEONORA DANIELE. E, DULCIS IN FUNDO, ARRIVA LA SUA EX VALERIA MARINI. MA VITTORIONE FILA VIA CON UNA CUBANA. COME CI SARÀ RIMASTA VALERIA NOSTRA?

Gabriella Sassone per Dagospia

vittorio con torta e oscar

Compleanno intimo ma con sorpresa finale. Vittorione Cecchi Gori fa 81. E raduna gli storici amici più cari nel suo ristorante del cuore, “Al Toscano” di via Germanico, quartiere Prati. Rinato dalle sue ceneri come l’araba fenice, Vittorione nostro ha scelto la sala dove fin da ragazzo pranzava con i genitori, Mario e Valeria, e ha fatto apparecchiare una lunga tavolata per i 18 amici convocati al suo desco, proprio sotto la storica foto che campeggia alle pareti: quella di Vittorio giovane insieme a Fellini e Benigni sul set de “La voce della luna”.

Ad apparecchiare la serata, l’amico Emilio Sturla Furnò, già ufficio stampa dell’ex Cecchi Gori Group, che ha accolto via via gli ospiti. Ecco i registi Marco Risi, Enrico Vanzina, Marco Tullio Giordana, il prof. Francesco Landi, l'avvocata Paola Balducci, il social media manager Stefano Farinetti. E poi la bionda conduttrice Eleonora Daniele, in abito nero a pois bianchi, scortata dal marito Giulio Tassoni e dal press agent Angelo Perrone, spesso suo ospite in tv come Cecchi Gori. Cartellino timbrato per l’attrice Francesca Ceci, in total black, reduce dal recente successo teatrale assieme ai comici Pablo e Pedro.

vittorio cecchi gori e valeria marini

Menù tipicamente toscano ideato dalla padrona di casa Paola su richiesta del produttore premio Oscar: salumi senesi, crostini con patè, tagliatelle al ragù bianco, fiorentine e prelibati frittini di riso dolce. Scambio di ricordi di un cinema tricolore che è stato applaudito in tutto il mondo tra Cecchi Gori, Risi, Giordana e Vanzina e aneddoti divertenti hanno fatto trascorrere il tempo sereno tra un brindisi ed un Urrà per il produttore de “La vita è bella” e de “Il Postino”. Poteva mancare un Oscar? No, ed eccolo troneggiare sulla torta millefoglie ripiena con zabaione e gocce di cioccolato con due grandi candele a forma di numero 81 in cera rossa. Calici levati e brindisi per una vita lunga e in salute per Vittorio.

vittorio e valeria

Dulcis in fundo, quando tutti erano andati via e anche il festeggiato si stava alzando per tornare a casa, ecco lei, la stella bionda che Vittorione lo ha sempre nel cuore. Chi è? Ma lei, Valeria Marini, che altre sennò! In mini abito nero di pizzo è corsa a fare gli auguri al suo ex grande amore appena ha saputo dal solito medico Antonino De Luca che stava festeggiando lì. Il tempo di due chiacchiere, un abbraccio, e Vittorio è andato via con la bella cubana di nome Barbara che era stata seduta davanti a lui tutta la sera. Come ci sarà rimasta Valeria nostra? Ah, saperlo!

vittorio cecchi gori con torta marco risi francesca marco tullio giordana vittorio cecchi gori marco tullio giordana

cecchi gori prof. francesco landi vanzina cecchi gori risi giordana cecchi gori vanzina risi daniele giordana e la titolare del ristorante paola Vittorio Cecchi Gori in un disegno di Riccardo Mannelli vittorio cecchi gori emilio sturla furno' con il marito stefano