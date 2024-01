VIVA LA FICA! – GILLIAN ANDERSON STUPISCE TUTTI E SI PRESENTA SUL RED CARPET DEI GOLDEN GLOBE CON UN VESTITO CON TANTO DI VAGINE RICAMATE – A PRIMO IMPATTO SEMBRAVANO DEI FIORI TONO SU TONO, MA GLI OCCHI DI FALCO HANNO NOTATO CHE SI TRATTAVA DI UN TRIPUDIO DI LABBRA – A CONFERMARE CHE FOSSERO TANTE VAGINE È STATA LA STESSA ATTRICE: “L’HO INDOSSATO PER TANTI MOTIVI E…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alfredo Toriello per www.vanityfair.it

Tanto nero, altrettanto bianco, qualche colore qua e là - per la maggiore rosso e rosa - ma la realtà è una e una sola: sono tornati i red carpet con i loro abiti da sogno. Primo appuntamento dell'anno, i Golden Globe Awards dove il gotha di Hollywood ha fatto di tutto per lasciare il segno.

C'è chi ha puntato su di un abito semplice e senza fuochi d'artificio, chi invece ha osato quel tanto che è bastato per portare sul tappeto rosso un ensemble degno di nota. In quest'ultima categoria entra, a pieno titolo, Gillian Anderson che con il suo look dimostra quanto abile sia a far parlare.

Per la star di Sex Education l'outfit è candido, un abito bustier personalizzato color avorio griffato Gabriela Hearst - e progettato insieme al brand dell'attrice G Spot - caratterizzato da una vaporosa gonna dal bordo tagliato a vivo al quale ha abbinato una borsa metallizzata e delle décolleté, entrambe Aquazzura.

[…] guardando attentamente i ricami ton sur ton lungo tutto l'abito si nota qualcosa di ben più intrigante. Infatti quelli che possono sembrare fiori in rilievo in realtà sono vagine o, come lei stessa dice, «Yonis», il termine sanscrito per indicare i genitali femminili: «L'ho indossato per tanti motivi - racconta - ed è appropriato per il marchio».

Bello ma soprattutto laborioso perché ogni singolo ricamo dell'abito ha richiesto un lavoro di tre ore e mezzo per un totale di circa 150 ore. […]

