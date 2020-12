VIVA LA LI-BERTE’! “CON L'AMORE HO GIÀ DATO. L'AMORE INVADE E FINISCE. CON BORG NON CI SIAMO MAI PIÙ VISTI NÉ SENTITI, A RIPENSARCI MI SEMBRA UN'ALTRA VITA PROPRIO. IO CHE HO FATTO LA CASALINGA DISPERATA A STOCCOLMA PER SEI ANNI… - SANREMO? CI TORNEREI COME SUPER OSPITE. I PIÙ GRANDI RIMPIANTI? NON AVER AVUTO UN FIGLIO E NON ESSERE STATA ABBASTANZA VICINA A MIA SORELLA” – VIDEO

Estratto dell'articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

Il suo concorrente, Erminio Sinni, ha vinto la prima edizione di The Voice Senior . Lei, Loredana Bertè, la coach, ha conquistato il pubblico con l' ironia e la voglia di mettersi in gioco. Oggi ha trovato l' autostima, dopo che per anni ha fatto la "casalinga disperata". È sempre una donna rock.

BERTE' BORG

Loredana, tutti parlano di lei a "The voice". Se l' aspettava?

«È stata letteralmente una scommessa per tutti.... Che posso dire? A chi non farebbe piacere vincere una scommessa?» .

(...)

Gli uomini l' hanno molto amata, forse non come voleva. Sarebbe pronta per un nuovo rapporto?

«Con l' amore ho già dato... "L' amore invade e finisce" come dice Djavan».

Ha più risentito Borg?

BERTE' BORG

«Non ci siamo mai più visti né sentiti, a ripensarci mi sembra un' altra vita proprio. Io che ho fatto "la casalinga disperata" a Stoccolma per sei anni».

Aveva partecipato ad "Amici": meglio i giovani o chi ha i capelli bianchi?

«Un paragone assolutamente improponibile. Sono due realtà diverse: a The Voice sono una coach ad Amici un giudice. Poi ad Amici i talent cercano, e spesso ottengono, una vera e propria carriera musicale. Qui si parla di ottenere un piccolo /grande riscatto personale. È un "mood" totalmente diverso».

BERTE' BORG

Se non avesse avuto successo si sarebbe rimessa in gioco anche lei a "The voice"?

«Nella vita mi sono sempre rimessa in gioco...Ogni volta che sono caduta mi sono rimboccata le maniche e in qualche modo mi sono rialzata... Ma non so se non avessi avuto la fortuna che ho avuto, cosa avrei fatto... Chi può saperlo? Mi sarebbe piaciuto, per esempio, fare l' archeologa o l' architetto».

Tanti festival di Sanremo: è davvero così importante andarci?

«Se mi invitassero ci tornerei volentieri come super ospite. Con l' ultimo che ho fatto in gara nel 2019 credo di aver dato tutta me stessa. E il pubblico mi ha ripagata davvero: le tre standing ovation dell' Ariston e i cori da stadio li porterò per sempre nel mio cuore».

BERTE' BORG

Cosa le fa paura?

«Il buio. Dormo sempre con una piccola luce accesa».

BERTE' BORG BERTE' BORG BJORN BORG LOREDANA BERTE loredana berte bjorn borg viaggio di nozze loredana berte' 3 loredana berte' 8 loredana berte' 2 loredana berte' 4 BERTE' '97 panatta bertè loredana berte panatta bertè loredana berte andy warhol pele loredana berte andy warhol loredana berte BERTE' BERTE' BERTE' BERTE' baglioni berte' sanremo quarta serata loredana berte' franco califano loredana berte e irene grandi loredana berte' 7 loredana berte' e albano 5 loredana berte' 9 loredana bertè mia martini loredana bertè mia martini BJORN BORG LOREDANA BERTE loredana berte bjorn borg loredana berte bjorn borg loredana berte bjorn borg loredana berte bjorn borg loredana berte bjorn borg fazio berte' borg bush fazio berte' borg bush bertè borg BERTE' BORG