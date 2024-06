IL DUBBIO AMLETICO DI “AO’, SO GIORGIA”: ENTRARE O NON ENTRARE NELLA MAGGIORANZA URSULA? QUALUNQUE COSA DECIDA, HA MOLTO DA PERDERE. SE APPOGGIASSE VON DER LEYEN, OTTERREBBE UN COMMISSARIO DI PESO PER L’ITALIA. MA SI TROVEREBBE, DE FACTO, ALL’OPPOSIZIONE DEL GRUPPO DEI CONSERVATORI, DI CUI È PRESIDENTE. I POLACCHI DEL PIS E I NEO-FASCI SPAGNOLI DI VOX METTEREBBERO IN DISCUSSIONE LA SUA LEADERSHIP IN ECR – SE INVECE SCEGLIESSE DI DIRE NO ALLA "LOGICA DEI CAMINETTI", SI RITROVEREBBE TRA GLI EURO-PUZZONI E CON UNA COMMISSIONE OSTILE, IN UN MOMENTO CRUCIALE PER I CONTI ITALIANI TRA PROCEDURA D’INFRAZIONE, MES DA RATIFICARE, PATTO DI STABILITA' E IL RISCHIO AUSTERITÀ...