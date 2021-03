VIVA LA TELERISSA – SCAZZO PESCIAROLO A "UOMINI E DONNE" DURANTE UNA DISCUSSIONE MOLTO ACCESA TRA IL RISSOSO CORTEGGIATORE ARMANDO INCARNATO E RICCARDO GUARNIERI CHE FINISCE PER BECCARSI DEL MEZZO IMPOTENTE: “FEDERICA RIMANE? SÌ COSÌ RICCARDO SI SVEGLIA!” – IL CAVALIERE (COLPITO E AFFONDATO) IMPAZZISCE: SI ALZA, CHIEDE DI USCIRE, VORREBBE ESPLODERE, MA FINISCE PER FARSI LECCARE LE FERITE DA MARIA DE FILIPPI CHE RISTABILISCE L’ORDINE… VIDEO

VIDEO: MEGA SCAZZO TRA RICCARDO GUARNIERI E ARMANDO INCARNATO

DAGONEWS

uomini e donne 9

Mega scazzo pesciarolo a “Uomini e donne” dove si riaccende la miccia tra due storici nemici, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Durante un dibattito sul tenere in studio Federica, una nuova corteggiatrice di Armando, si intromettono la neo tronista “Miss Simpatia” Samantha e Riccardo che, parla direttamente la ragazza, chiedendole se aveva seguito le storie pregresse di Armando.

scazzo tra armando e riccardo a 'uomini e donne' 19

Lui la prende malissimo e tra i due macho—man esplode la rissa, che si conclude con un battuta infelice: “"Federica rimane? Magari Riccardo si sveglia". Armando mette la mascherina ed esce mentre Riccardo va in escandescenza, si agita, chiede a Maria De Filippi di poter uscire. Il motivo di cotanta reazione? Non è la prima volta che Riccardo viene messo in discussione per la “mancanza di desiderio” nei confronti delle dame che corteggia: «Io in questo momento non connetto...vado a fare due passi».

A ristabilire la quiete è Maria che prende la parola e tenta di calmare Riccardo che vorrebbe esplodere, ma si trattiene. Insomma colpito e affondato.

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

uomini e donne foto

Massimiliano esce con Sofia, ma sembra che l'esterna non sia andata molto bene. Momenti di tensione a Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5. Ma andiamo per gradi, c'è anche una signora che scende in pista per Biagio, decidendo di iniziare questa nuova conoscenza. Ed arriva anche Federica, intenzionata a conoscere Armando Incarnato. Inizia una discussione molto accesa tra Armando, Gianni e la tronista Samantha. Maria De Filippi le chiede di dire la propria opinione sul cavaliere napoletano. Ma il giudizio è negativo.

uomini e donne

Armando sbotta. Urla. Ci pensa Gianni, che interviene prendendo in mano la situazione, a difendere la tronista. Inizia una lite molto accesa. Un fuoriprogramma che manda nel caos tutti. Interviene Riccardo Guarnieri, ma i due cavalieri del Trono Over si scontrano duramente. La rabbia di Riccardo è fortissima. È feroce. Rissa sfiorata in studio. Maria interviene per calmare gli animi.

Non è la prima volta che negli studi di Uomini e donne si consumano strappi molto forti, che costringono la conduttrice a prendere in mano la situazione cercando in qualche modo di placare gli animi. Oggi si ripete tutto. Ed è subito tele-rissa: un bocconcino per Antonio Ricci ed il suo inossidabile Striscia la notizia, che potrebbe fare il pieno di video per "i nuovi mostri".

