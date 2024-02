VIVA IL TELESCAZZO! – VOLANO GLI STRACCI TRA ELISABETTA GREGORACI E GRAZIA SAMBRUNA A "TV TALK" - LA GIORNALISTA DEL "CORSERA" GRAFFIA: “NON TI PROMUOVO PER LA PROSSIMA PUNTATA” E L’EX DI BRIATORE SI INFIAMMA: “VADO AVANTI LO STESSO. IL FATTO CHE TU LO ABBIA DETTO SENZA VEDERE LA PUNTATA FA CAPIRE CHE SEI PREVENUTA” – LA REPLICA AL VELENO DI SAMBRUNA: “LA MIA ERA UNA BATTUTA, NON VEDO L’ORA CHE MI STRABILI IN TELEVISIONE!” - SULLO "SCIPPO" DELLA CONDUZIONE DEL "BATTITI LIVE" DA PARTE DI ILARY BLASI... - VIDEO

elisabetta gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata ospite di TvTalk su Rai 3 per parlare del nuovo programma che conduce con Gigi e Ross, "Mad in Italy". Tra i vari opinionisti era presente in studio anche la giornalista Grazia Sambruna con la quale ha avuto un diverbio molto acceso a causa del commento sulla conduzione della showgirl e del voto nella sua pagella.

«Non ti promuovo la prossima puntata», ha detto Grazia Sambruna a Elisabetta Gregoraci, alludendo alle pagelle che scrive per il Corriere della Sera. La showgirl non avrebbe preso bene questa frecciatina, alla quale ha risposto prontamente: «Non fa niente, non fa niente, non mi aspetto nulla. Vado avanti lo stesso, anche il fatto che tu lo abbia detto senza vedere la puntata fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo. Va bene così. Non sei obiettiva nel dare le recensioni».

GRAZIA SAMBRUNA

Ma non è finita qui perché tra le due le frecciatine sono continuate. Grazia ha rincarato la dose: «La mia era una battuta, io non vedo l’ora che Elisabetta Gregoraci mi strabili in televisione! Io non vedo l’ora di metterti 8!» […]

“Ma non importa! Tutto questo prima ancora che tu veda la puntata! Fa capire realmente che non sei oggettiva nel dare i giudizi. Fine. Punto. Dammi un 3! Me lo metto da sola il 3, non l’ho mai avuto nella mia vita ma da te lo accetto”.

ELISABETTA GREGORACI NON PRENDE BENE LO “SCIPPO” DELLA CONDUZIONE DI BATTITI LIVE: “SE HO QUALCHE CONSIGLIO PER ILARY BLASI? NON AGGIUNGO ALTRO”

Come ha preso Elisabetta Gregoraci lo “scippo” della conduzione di Battiti Live? Stando alla risposta che ha dato nella puntata di Tv Talk andata in onda questo pomeriggio, si direbbe non bene. Piccolo riassunto per chi si fosse perso qualche pezzo. Lo scorso 31 gennaio Pier Silvio Berlusconi aveva incontrato un gruppo di giornalisti per fare il punto della stagione in corso e anticipare i progetti futuri, e durante quella conferenza aveva rivelato di voler affidare a Ilary Blasi la conduzione dello show musicale di Italia 1 che da alcune estati macina buoni ascolti.

ELISABETTA GREGORACI CON GIGI E ROSS

Dunque, tre novità in una: via la Blasi dall’Isola dei Famosi (nel frattempo affidata a Vladimir Luxuria); via la Gregoraci da Battiti e possibile promozione dello show con trasloco sulla rete ammiraglia di Mediaset. [...]

