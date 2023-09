LA VOCE DEL SOVRANISMO – IL GRANDE RITORNO DI MARCELLO FOA, A CUI È STATO AFFIDATO UN PROGRAMMA QUOTIDIANO SU RADIO 1, “GIÙ LA MASCHERA”, INSIEME A PETER GOMEZ, CON ALESSANDRA GHISLERI E LUCA RICOLFI OSPITI FISSI – LE POSIZIONI FILORUSSE ED EUROSCETTICHE, "IL DISGUSTO" ESPRESSO PER ALCUNE FRASI DI MATTARELLA, LE ALLUSIONI ALLE “CENE SATANICHE” DI HILLARY CLINTON: TUTTE LE SPARATE DELL'EX PRESIDENTE DELLA RAI RIPESCATO DAL GOVERNO MELONI…

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

marcello foa foto di bacco

Come presidente Rai Marcello Foa si è in più casi distinto, non foss'altro per originalità di interventi. Ora in Rai si scommette su quello che potrà fare nell'inedito ruolo di conduttore di un programma radiofonico.

Già nei mesi scorsi le voci di un suo possibile ritorno a viale Mazzini si erano rincorse senza una precisa collocazione. Adesso invece tutto si tiene con la benedizione dei vertici Rai. Grazie ai buoni auspici del direttore ed ex parlamentare Francesco Pionati, assurto al vertice di Radio1, Foa siederà sulle spoglie dello storico programma Forrest di Marianna Aprile e Luca Bottura […]

Nel nuovo programma, dal titolo Giù la maschera, di fianco a Foa ci sarà Peter Gomez, mentre fra gli ospiti fissi si fanno i nomi di Alessandra Ghisleri, Luca Ricolfi e Giorgio Gandola. Naturale scadenza di contratto, si dice ora, e null'altro. Si parla di una striscia di un'ora, dal lunedì al venerdì. Spazio aperto e assicurazione di assoluta libertà d'azione, nel quale parlare, commentare, dire e fare […]

marcello foa e roberto sergio foto di bacco

Ecco sistemato un altro tassello indispensabile per mandare a dama l'idea di una nuova Rai sovranista capace di una rivoluzione culturale auspicata dalla maggioranza e silente all'apparenza, in grado di comunicare il verbo di Palazzo Chigi, e guai a chi disturba il manovratore. E Marcello Foa può essere un ottimo puntello.

Meglio di come lo fu nel periodo della sua presidenza. Una presidenza colorata e ricca di spigolature tutte raccolte grazie alla sua ricca attività social. L'ex presidente Rai venne presto accusato di negazionismo a proposito del cambiamento climatico e a proposito dell'utilità del vaccino.

Navigando su Internet si trova un'aneddotica assai godibile, come quella che fa riferimento alle cene sataniche di Hillary Clinton. Imbarazzo bipartisan ci fu quando lanciò dure critiche all'indirizzo del Presidente Mattarella e per l'uso di frasi (come l'espressione di «disgusto» per la più alta carica del paese) poco confacenti ai due ruoli. Prima della sua presidenza Rai, che dal 2018 si protrasse fino al 2021, da giornalista fu inviato per Il Giornale, oltre che commentatore per la Bbc e per Russia Today, da dove si accalorava per la difesa dell'annessione della Crimea da parte russa.

gennaro sangiuliano marcello foa foto di bacco

Amico di Steve Bannon, ha sempre sostenuto le sue prese di posizione riconducendole al fatto che, in nome del popolo sovrano, si sentiva in dovere di attaccare chi, a suo parere, in Europa violava questi principi fondamentali. Euroscettico della prima ora, anti immigrazione e pro Putin, il suo prossimo arrivo ha già creato agitazione. L'Usigrai interviene in nome del «Codice etico violato» a intermittenza, che da una parte blocca Saviano e dall'altra riporta in Azienda un ex presidente che qualche imbarazzo proposito delle sue posizioni aveva creato. [...]

[...] avrà un'importanza chiave la scelta di colui che si troverà a sostituire l'insostituibile Riccardo Laganà in cda, espressione dei dipendenti Rai. Già la lotta è iniziata tra le diverse anime Rai in gioco. L'elezione del nuovo consigliere sarà determinante per gli equilibri del Consiglio che determinerà il futuro Rai.

marcello foa foto di bacco (1) marcello foa (2) marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini marcello foa foto di bacco (2) marcello foa si sporge per vedere meglio elettra lamborghini 2 marcello foa maria latella foto di bacco MARCELLO FOA FABRIZIO SALINI marcello foa foto di bacco