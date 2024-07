COME DAGO-DIXIT, PINO INSEGNO APPRODERÀ IN PRIMA SERATA

Giuseppe Candela per Dagospia

MICHELLE HUNZIKER

MICHELLE HUNZIKER CONDURRA' IL PIU' GRANDE KARAOKE D'ITALIA SU CANALE 5

Come Dagoanticipato Canale 5, con un anno di ritardo, realizzerà "Il più grande Karaoke d'Italia", titolo prodotto dalla società di produzione Endemol annunciato alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023.

Chi ci sarà alla conduzione? Ve lo sveliamo noi: Michelle Hunziker. La showgirl svizzera dovrebbe poi far ritorno a Striscia la Notizia e a Io Canto Family (con Scotti alla guida di Generation), dopo i bassi ascolti non figura al momento in palinsesto Michelle Impossible.

GRANDE FESTA PER I 58 ANNI DI MARZIA RONCACCI DEL TG2. C'E UN PROBLEMA: NE HA 62!

Nei giorni scorsi Marzia Roncacci, giornalista del Tg2 ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, ha organizzato un "super party" per la fine produzione del suo programma e per festeggiare i suoi 58 anni.

luca palamara marzia roncacci

Dagospia ha raccontato la festa con un Cafonal, 120 invitati con il solito fritto misto di giornalisti, svippati e prezzemolini: da Luca Palamara a Federico Palmaroli, da Amedeo Minghi a Stefania Orlando. Il problema?

Roncacci ha festeggiato 58 anni ma il 14 maggio scorso ne ha compiuti 62! Wikipedia e altri siti comunicano la sua classe di nascita 1966 ma l'Ordine dei Giornalisti non mente e comunica la data di nascita esatta: 14/5/1962. Appunto 62 anni, auguri Marzia!

nancy brilli

FOREVER YOUNG CON NANCY BRILLI AL SABATO POMERIGGIO SU RAI1?

Cambia il sabato pomeriggio di Rai1. Non solo l'arrivo di Emma D'Aquino con "Sabato in Diretta" al posto di ItaliaSì (con Liorni confermato a L'Eredità), la struttura guidata da Angelo Mellone starebbe lavorando a un altro titolo destinato alla fascia delle 14.

Un programma dedicato alle coppie "adulte" che si incontrano e si conoscono viaggiando in treno, sarà prodotto dalla Blu Yazmine del trio Dallatana-Canetta-Fabiano. "Forever Young" è il titolo provvisorio, anche se inizialmente si era ipotizzato "Il treno dei desideri", e per la conduzione spunta a sorpresa il nome dell'attrice Nancy Brilli.

BRUGANELLI-MADONIA SONO ORMAI UNA COPPIA

sonia bruganelli angelo madonia (3)

Le voci sono da tempo diventate certezze, dopo i primi indizi e le foto insieme: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono ormai una coppia.

L'ex signora Bonolis e il ballerino di Ballando con le Stelle, ex di Ema Stokholma, sono stati più volte avvistati insieme in uscite pubbliche.

L'ultima qualche giorno fa, si sono presentati a Milano mano nella mano al party organizzato prima delle nozze da Simona Ventura e Giovanni Terzi.

E POI C'E' CATTELAN SLITTA AL 2025, PER IL CONDUTTORE TRIPLO IMPEGNO A SANREMO 2025

Dagospia aveva già svelato nelle scorse settimane il triplo impegno di Alessandro Cattelan a Sanremo 2025: dalla conduzione di Sanremo Giovani (le seconde serate su Rai2, la serata su Rai1 pur con un suo coinvolgimento sarà condotta da Carlo Conti) alla conduzione del DopoFestival arrivando al ruolo di co-conduttore per una serata del Festival.

pino insegno giorgia meloni

Il suo late show, questa la notizia, non figura nei palinsesti autunnali di Rai2 dove non ci saranno programmi con raddoppi settimanali. E poi c'è Cattelan tornerà in onda nei primi mesi del 2025.

PINO INSEGNO IN PRIMA SERATA SU RAI1 CON "IL BUONO, IL BRUTTO E IL CATTIVO"

Come svelato da Dagospia Pino Insegno approderà nel prime time di Rai1, dopo Reazione a Catena, dove sta ottenendo ascolti in calo (anche nelle puntate in onda senza Europei). Il conduttore, amico della Premier Meloni, sarà alla guida di un format corale. Nel progetto potrebbe essere coinvolto l'attore Francesco Pannofino, il programma figura in palinsesto con il titolo "Il buono, il brutto e il cattivo".

chanel totti in yacht in francia con il fidanzato cristian babalus

CAMBIO DI AGENZIA PER CHANEL TOTTI

Famosa fin dalla nascita perché figlia del pupone Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi. Chanel Totti ha soli 17 anni ma è molto esposta sui social. Solo su Instagram conta 550 mila follower ed era seguita fino a poco tempo fa dalla stessa agenzia di mamma Ilary, la Notoria di Graziella Lopedota, il cui indirizzo era segnalato nel profilo di Chanel con tanto di mail utile per "info e collaborazioni". Ora Chanel ha deciso di cambiare agenzia e affidarsi alla società M&M Consulting.

IL "PROFETA" GIAMPAOLO ROSSI, FUTURO AD RAI

Le grane non gli mancano, le polemiche abbondano ma la famosa staffetta si concretizzerà e Giampaolo Rossi sarà il nuovo amministratore delegato della Rai. Il dirigente meloniano a Viale Mazzini è soprannominato, in modo ironico, "il Profeta". Apprezzerà?

giampaolo rossi

SU RAI2 TORNANO FAGNANI, GIUSTI, ALE E FRANZ, THE JACKAL ED ENRICO RUGGERI

Le novità le abbiamo svelate (da "Still Standing" con Teo Mammucari e "Terapie di coppie" con Luca Barbareschi") ma Rai2 in autunno punterà anche su titoli noti e già testati. Avrà una seconda edizione "The Floor" con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo, Max Giusti sarà ancora il "Boss in Incognito" e Francesca Fagnani tornerà alla conduzione di "Belve" al martedì sera. Una seconda chance per Ale e Franz con "Raiduo" mentre in seconda serata farà ritorno Enrico Ruggeri con "Gli occhi del musicista".

INDOVINELLI

FRANCESCA FAGNANI NEL 2007 E OGGI

1) Il sottosegretario e il dirigente televisivo hanno organizzato nei giorni scorsi una festa con tanto di karaoke a cui hanno preso parte giornaliste e conduttrici che cercano un posto al sole. Tante chiacchiere e tante promesse. Chi sono?

2) Lui è un giornalista molto amato dal Movimento 5 Stelle, lei occupa una poltrona televisiva di peso. A Roma raccontano che tra i due amici sarebbe esplosa la passione. Di chi stiamo parlando?

3) A favorire l'ascesa di un noto giornalista, fresco di promozione, ci ha pensato sua moglie che ha mosso le giuste pedine tra i suoi amici. Di chi si tratta?

chanel totti tony effe chanel totti trucca cristian babalus 1 chanel totti in yacht in francia con il fidanzato cristian babalus CHANEL TOTTI IN VACANZA IN BRASILE

amedeo minghi marzia roncacci (2) marzia roncacci (2) adriana pannitteri marzia roncacci marzia roncacci foto di bacco marzia roncacci amedeo minghi marzia roncacci marco viola marzia roncacci