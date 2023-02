8 feb 2023 18:14

VOGLIONO SFILARE IL FESTIVAL ALLA RAI! - “STRISCIA LA NOTIZIA” SGANCIA LA BOMBETTA SU SANREMO: È STATA PROTOCOLLATA UN’OFFERTA AL COMUNE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TRASMISSIONE DEL FESTIVAL – IL MARCHIO È DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NON DELLA RAI E IL SINDACO ALBERTO BIANCHERI HA SEMPRE DETTO CHE AVREBBE VALUTATO UN’ALTRA OFFERTA, SE COMPETITIVA. LA CONVENZIONE TRA FESTIVAL E VIALE MAZZINI È IN SCADENZA E…