E VOI LO SAPETE COS’È IL “FANTASANREMO”? È UN GIOCO INVENTATO NEL 2020, COME NEL “FANTACALCIO” SI PUO' CREARE LA PROPRIA "SQUADRA" MA AL POSTO DI ATTACCANTI E DIFENSORI CI SONO I CANTANTI IN GARA AL FESTIVAL – SI HANNO A DISPOSIZIONE 100 BAUDI (IN ONORE DI PIPPO) PER COMPRARE 5 CANTANTI - COME SI FANNO PUNTI? SE L'ANNO SCORSO IL MECCANISMO ERA LEGATO AI COMPORTAMENTI DEI CANTANTI SUL PALCO, QUEST'ANNO LA PALLA PASSA SOPRATTUTTO A...

Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

la squadra di fantasanremo

Se sapete cos' è il FantaSanremo grazie tante e arrivederci, se non sapete cos' è il FantaSanremo prendete e bevetene tutti. Il FantaSanremo è un gioco, oddio, "gioco", non è mica detto. L'ha inventato un gruppo di ragazzi marchigiani nel 2020, poco prima dell'esplosione della pandemia, fate voi. Si ritrovavano al bar durante il Festival e scommettevano su questa e quella cazzata, chi indovinava prendeva punti e alla fine uno e uno solo ha vinto l'unico premio in palio, lo stesso che si vincerà anche adesso che il giuoco è diventato fenomeno di massa: la gloria eterna.

Nel 2021, in piena pandemia, la versione "casereccia" dell'ambaradan si è trasformata in versione online e le squadre da 50 sono diventate 50 mila. Nel 2022 sono esplose fino a 500 mila. Quest' anno, dopo sole 24 ore dal "via" e a più di un mese dall'inizio del casotto (7 febbraio), siamo già a oltre 200 mila squadre iscritte. Ma forse non ci state capendo una fava e, quindi, andiamo per gradi, ovvero partiamo dal regolamento.

fantasanremo 2022 8

Tu, utente X, ti connetti al portale del FantaSanremo e iscrivi la tua squadra: hai a disposizione 100 Baudi (moneta coniata in onore di Re Pippo) per comporre un team di 5 cantanti (4 + 1 capitano). Ogni artista ha la sua valutazione a seconda della fama, dell'eccentricità, della capacità di mettersi in discussione. Per dire, Tananai è molto quotato. Composta la squadra sai che giocherai nella versione "tutti contro tutti" ma soprattutto all'interno di una o più leghe.

Ci sono quelle dei "famosi" (Emma Marrone ha fondato la sua), ma tantissimi hanno già varato quelle più casalinghe, tra parenti e amici. Come si acchiappano i punti? Se fino all'anno passato era tutta una questione di "puttanate codificate" che i cantanti dovevano mettere in pratica (l'artista saluta "Zia Mara" = X punti) e di cose da evitare (l'artista canta con gli occhiali = malus di Y punti), quest' anno la palla passa soprattutto a chi ruota attorno ai cantanti: i fan, gli orchestrali, tutti.

fantasanremo 2022 6

Per dire, se a un bel punto tra il pubblico dovesse partire un trenino si porterà a casa il sontuoso "bonus Maracaibo", ovvero un sacco di punti; se, invece, l'artista citerà la parola "FantaSanremo" causerà danni a chi ha puntato Baudi lui. Bonus e malus sono numerosi e vi invitiamo a prenderne visione online, ché qui lo spazio è poco e tocca dire altro.

Cosa? Beh, intanto che i cantanti hanno preso la cosa sul serio e si sono già messi a disposizione dei loro sostenitori: da Mengoni a Grignani, fino a Giorgia, Ariete e i Coma Cose, sono tutti pronti a fare i minchioni in nome della gloria. Poi c'è la questione «ok, ma a che serve tutto 'sto delirio?».

fantasanremo 2022 7

Ce lo spiega Giacomo Piccinini, uno dei fondatori del "Fanta": «Siamo molto contenti: le iscrizioni volano e c'è davvero grande interesse». Partiamo con le domande a raffica. Qual è l'obiettivo? «Collegare il più grande evento italiano al gioco. Uniamo le famiglie». Chi è il fanta-giocatore tipo? «Le donne e, in generale, il pubblico under 45». Cosa rispondete a chi vi accusa di "imbastardire" la rassegna?

fantasanremo 2022 5

«Siamo i primi a non voler essere invasivi, quest' anno i punti dipenderanno molto meno dalle volontà dell'artista. E comunque Amadeus è un nostro grande sostenitore». I bonus si assegnano solo durante le serate? «No, h 24». Guadagnate miliardi? «Abbiamo sponsor che ci aiutano, da Pandora a Crodino, ma facciamo anche beneficenza: per ogni artista che porterà sul palco un ukulele doneremo strumenti musicali e materiale scolastico alle scuole supportate da Action Aid in Kenya». Sotto con 'sti ukulele, di grazia.

amadeus annuncia i cantanti in gara a sanremo 2023 chiara ferragni amadeus amadeus annuncia i cantanti in gara a sanremo 2023

fantasanremo 2022 3 fantasanremo 2022 2 fantasanremo 2022 4 fantasanremo 2022 1