E VOI SPENDERESTE 120 EURO PER SENTIRE WOODY ALLEN STARNAZZARE CON IL CLARINETTO? – IL REGISTA 88ENNE STASERA SUONERÀ A ROMA CON LA SUA BAND JAZZ, MA L’ULTIMA ESIBIZIONE A MILANO NON È ANDATA BENISSIMO, ANZI, È STATO UN DISASTRO VISTE LE SUE "STECCHE" (A QUELL'ETÀ NON È L'ORA DI FARLA FINITA CON I PASSATEMPI?) – E GLI SPETTATORI, GIUSTAMENTE, SI SONO INCAZZATI: "150 EURO DI BIGLIETTO E SEMBRA UN'ANATRA…" - VIDEO

woody allen in concerto a milano con la new orleans jazz band.

L’errore sarebbe pensare a un capriccio come un altro, allo stereotipo della star annoiata che cerca di divertirsi. Ecco, no: per Woody Allen — 88 anni a novembre, quattro Premi Oscar e una carriera da regista ancora in moto, con l’ultimo Coup de Chance presentato fuori concorso a Venezia — il jazz è una cosa serissima.

Lo dicono i suoi film, dove spesso ha giocato una parte centrale, che si trattasse della colonna sonora o di uno spazio vero e proprio nella sceneggiatura al pari delle sue altre grandi passioni, come la critica della società borghese, un certo tipo di umorismo o la psicanalisi. E lo dice il progetto che ha messo in piedi cinquant’anni fa e con cui gira ancora il mondo in tour, insieme alla Eddy Davis New Orleans Jazz Band.

L’appuntamento allora è stasera a Villa Ada, per il Villa Ada Festival, dove salirà sul palco insieme ai fidati Conal Fowkes (pianoforte), Simon Wettenhall (corno), Brian Nalepka (contrabbasso), Kevin Dorn (batteria), Jerry Zigmont (trombone) e Josh Dunn (banjo).

Lui suonerà il clarinetto, in una formazione vecchia scuola. Ma d’altronde l’idea è recuperare attraverso delle cover il jazz degli Stati Uniti degli anni Trenta e Quaranta; quello con epicentro a New Orleans appunto, e che ha in Louis Armstrong il più grande esponente, non a caso adorato da Allen, che l’ha celebrato nel finale di un classico come Manhattan.

E proprio a Manhattan, tra l’altro, il regista aveva cominciato già dagli anni Settanta a suonare ogni settimana con la band, in piccoli locali, in una sorta di gavetta che ha permesso al gruppo di consolidare un repertorio da oltre mille pezzi — oltre ad Armstrong ci sono Sidney Bechet, George Lewis, Johnny Dodds, Jimmie Noone, Jelly Roll Morton — prima di partire, nel 1996, per la prima serie di concerti in Europa.

[…] I biglietti rimasti su FanSale, la piattaforma di rivendita di Ticketone, costano 120 euro e arrivando al concerto vero e proprio […]

