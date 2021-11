UNA BRUTTA GRANA PER GRANATI - L’EX PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI “ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE”, STEFANO GRANATI, È FINITO SOTTO INCHIESTA INSIEME A BERNANDO MAGRI, EX AMMINISTRATORE DELEGATO - L’ACCUSA È DI CONCORSO IN TRUFFA PER UN PRESUNTO RAGGIRO ORCHESTRATO DAI DUE TOP MANAGER, CHE HA SCAVATO UNA VORAGINE DI SEI MILIONI DI EURO NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ, PER VIA DI UN AFFARE (ANDATO MALE) IN QATAR…