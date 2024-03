VOLO D’UCCELLO – DANDOLO SU “OGGI” SPIEGA PERCHE’ IL GRUPPO DEL VOLO, NONOSTANTE LE TENSIONI, NON PUO' SCIOGLIERSI. IN BALLO C'È L'USCITA MONDIALE DI UN NUOVO ALBUM DI INEDITI, UN TOUR ITALIANO E UNO SPECIALE TV SU CANALE 5 IN PRIMA SERATA - A MINARE LA COESIONE DEL GRUPPO LE SMANIE DEL BELLOCCIO GIANLUCA GINOBLE CHE HA LITIGATO IN RADIO CON PIERO BARONE. I 3 ARTISTI SONO VINCOLATI DA UN CONTRATTO DI FERRO CON LA LORO CASA DISCOGRAFICA E NON POSSONO PERMETTERSI DI "FRIGNARE". BUSINESS FIRST…

Alberto Dandolo per Oggi

Business first, gli affari prima di tutto. E se in ballo c'è l'uscita mondiale di un nuovo album di inediti e un tour italiano in 16 date, di cui 4 all'Arena di Verona che si tradurranno in uno speciale televisivo di prima serata su Canale 5, i ragazzi de Il Volo non possono permettersi di litigare figuriamoci di pensare a sciogliersi.

È per questa ragione che i 3 ex tenorini, messi insieme da un lungimirante Roberto Cenci 15 anni fa nel talent Ti lascio una canzone, si sono nei giorni scorsi affrettati a smentire voci e congetture su contrasti e acredini sempre più invasive che starebbero minando gli equilibri dei loro rapporti privati. Eppure quella antica compattezza che ha reso possibile la longevità della loro avventura artistica sembra non essere più così granitica. Fonti molto vicine ai 3 performer raccontano di rapporti tutt'altro che distesi e sereni.

A minare la finora granita coesione del gruppo le smanie, dicono, di protagonismo del belloccio della band : Gianluca Ginoble. Estroverso, egocentrico, individualista e soprattutto con smania di intraprendere una carriera in solitaria, forte del successo internazionale del trio. Uniti più che mai invece Ignazio Boschetto e Piero Barone, il loro è un rapporto di fortissima amicizia, quasi di fratellanza. La recente lite pubblica avvenuta in diretta radiofonica tra Gianluca e Piero sarebbe dunque solo la punta dell'iceberg di tensioni e insofferenze maturate negli anni.

A ciò si aggiungono le non sempre concordati posizioni dei familiari dei ragazzi che tutt'ora continuano a pesare, e non poco, sulle scelte artistiche del gruppo. Grande ascendente esercitano inoltre anche le dolci metà di Gianluca e Ignazio sui rispettivi fidanzati. Trattasi della alto borghese Eleonora Venturini Storaro (compagna di Grenoble ndr) , nipote del famosissimo direttore della fotografia Vittorio Storaro, e la statuaria modella italo venezuelana Michelle Bertolini (futura sposa di Boschetto ndr). Ma i 3 artisti sono vincolati da un contratto di ferro con la loro casa discografica e non possono permettersi di "frignare".

Dalla solidità della loro unione dipendono gli stipendi di moltissime famiglie perché Il Volo ormai è divenuto un brand mondiale che muove un imprenditore giro d'affari . Si mettano l'anima in pace : nel prossimo futuro dovranno pubblicamente comunicare unicamente unione, coesione e fraterna amicizia . Perché.. "business first".

