Ivan Rota per Dagospia

wanda nara icardi

Belen Rodriguez ha festeggiato il secondo compleanno di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La showgirl ha organizzato una serata in famiglia a Milano e la bimba ha indossato due look firmati (!): si è cambiata per il taglio della torta , come una sposa. Tutti i Rodriguez e il fratello Santiago , figlio di Stefano De Martino che non si vede nelle foto. Il papà di Luna Marí era a trastullarsi a Ibiza.

Paura per Wanda Nara. La moglie-agente di Mauro Icardi sarebbe stata ricoverata d'urgenza in ospedale in Argentina. L'imprenditrice avrebbe accusato dei forti dolori addominali che l’hanno costretta ad andare al Sanatorio De Los Arcos di Buenos Aires, dove sarebbe rimasta ricoverata per un giorno intero. Il padre di Wanda ha chiarito: "È stata dimessa, nulla di grave".

cara delevingne baci alla compagna minke a wimbledon

E a proposito di Ibiza, Nicoló Zaniolo si é visto con la sua nuova fiamma, come riporta “Chi”. L’ uomo del “gamberetto” (secondo la sua ex Chiara Nasti) ha scelto la modella Sofia Costantini, vista nel 2006 nel ruolo di corteggiatrice del programma Uomini e Donne. Inoltre I sauditi hanno anticipato i piani bianconeri, strappando Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio. E ora hanno messo gli occhi su Zaniolo. Un contratto da 30 milioni di euro l’anno lo convincerà a trasferirsi in Arabia?

La vita in diretta. E a proposito di Grande Fratello, gli ex gieffini Oriana Marzoli e Daniela Dal Moro si sono lasciati per la terza volta (e speriamo sia finita) Lei ha detto : “ Mi ha lasciata lui, mi ha portata lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta?…Mi piacevano i soldi? Scusa ma quali? Ricordo che sono stata sempre io ad andare a Verona”.

enrico brignano forte flora canto

Il veneto dalla giugulare che scoppia, da gran signore, risponde : “Tu sei la Reina e come tale sei molto brava a voltare pagina. Lo farò anch’io stanne certa! Nessuno ha mai parlato di soldi. Ma è bello vedere che dici “soldi, ma quali” ad una persona che ha sempre pagato tutto e dico tutte le volte che siamo stati al ristorante (compreso Madrid) e tutti gli alberghi nei quali sei stata in questi mesi…

Tira aria di Temptation Island? Giulia De Lellis su Discovery, dopo la conduzione di Love Island e Call of Beauty, sarà alla conduzione di Amore alla prova - La crisi del settimo anno. Si tratta della versione italiana di un noto show internazionale - Seven Years Switch - dal format molto particolare. Il programma mostra quattro coppie che stanno vivendo un momento di crisi e che si metteranno alla prova.

sofia costantini

A Wimbledon sugli spalti va in scena anche uno spettacolo hot. Sarà stato il caldo e cosí nel luogo meno adatto al mondo, la modella Cara Delevingne si è esibita in baci e abbracci appassionati con la musicista britannica Minke, nome d'arte di Leah Mason. Minchia, che limoni…

giulia de lellis 11

Sabato scorso si è svolto il matrimonio mondano più atteso del 2023 in Spagna. Tamara Falcó, marchesa di Griñón, ha sposato Íñigo Onieva nella spettacolare sede di famiglia alla porte di Madrid. Questo dopo che la donna, una sorta di Kim Kardashian spagnola, si è trovata al centro di una brutta storia quando é uscito un video che mostrava l’attuale marito baciare un'altra donna al famoso Burning Man Festival nel deserto del Nevada. I due si erano lasciati, ma poi lei lo ha perdonato.

Marco Morandi, figlio di Gianni Morandi, perseguitato dagli hater. Se andate sul suo profilo potrete notare dei commenti cattivi: «Il figlio o il nonno di Morandi!?»; “Marco, mi dispiace dirtelo, ma gli anni te li porti proprio male». A questo commento Marco Morandi ha risposto: “Se ti fosse dispiaciuto davvero non me lo avresti detto sai? Per carineria». E poi dice : «Non siete educati».

sofia costantini 56

Dal profilo di Enrico Brignano è stato pubblicato un insulto sotto ad un video del cantante neomelodico Mario Forte che ci è rimasto male. Flora Canto, moglie del comico, gli ha scritto: “Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!”

Il Grande Fratello invade i piani alti. Ma che chi faceva Nikita Pelizon a Ischia con Soleil Sorge? Quest’ultima è madrina dell’Ischia Global Film & Music, organizzato da Pascal Vicedomini, e si è trovata catapultata nel mondo del cinema hollywoodiano...

giulia de lellis 33 soleil sorge 7 giulia de lellis

sofia costantini 33 nicolo zaniolo sofia costantini 45