TIZIANO RENZI ALFREDO ROMEO E I SOLDI SOTTO LA MATTONELLA

DAGOREPORT

Allegria! Renzi sarà il nuovo direttore del “Riformista”. L'editore è il mitico Alfredo Romeo che fu coinvolto nell'inchiesta Consip con il padre di Renzi, Tiziano. Con la direzione politica de “Il Riformista”, il senatore semplice di Riad si fa un manganello di carta per colpire i suoi nemici (a partire da Travaglio e Ranucci fino alla Meloni, visto che non è riuscito a smembrare Forza Italia e diventare così la stampella del governo.

matteo renzi marco travaglio - meme by vukic

Puntera' anche ai finanziamenti pubblici per l'editoria, trasformando "il Riformista" in organo di partito? Matteonzo starà un anno sott'acqua, dietro il paravento del quotidiano, e poi tornerà a galla per le Europee del ’24 - Sansonetti andrà a dirigere l’altro quotidiano acquistato da Romeo, "L’Unità".

EDITORIA: MATTEO RENZI NUOVO DIRETTORE DEL RIFORMISTA

(ANSA) - "Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista". Si legge in un tweet della testata giornalistica. L'annuncio viene dato sui social dallo stesso Matteo Renzi. "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", scrive.

MATTEO RENZI ALFREDO ROMEO PIERO SANSONETTI

MATTEO RENZI GIORGIA MELONI

EDITORIA: RENZI, RITORNO UNITÀ GRANDE SCOMMESSA (ANSA) - "Ringrazio Sansonetti per il lavoro di questi anni" al Riformista, ora che dirige l'Unità "sarà affascinante capire su quali temi l'Unità si caratterizzerà, sarà bello dialogare e discutere a distanza. Credo che la vera notizia sia il ritorno dell'Unità in edicola. Una garnde scommessa". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver accettato la direzione del Riformista. RENZI, NON LASCIO L'IMPEGNO IN POLITICA MA RADDOPPIO (ANSA) - "Non lascio ma raddoppio, continuerò a fare il parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra un carico da novanta, tentando di fare un'operazione che serve al Paese". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver assunto la direzione del Riformista. "Sarò direttore per un anno, poi vedremo cosa fare da grandi", ha aggiunto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver accettato la direzione del Riformista. EDITORIA: RENZI, HO CHIAMATO MELONI, PRIMA A SAPERE NOTIZIA (ANSA) - "Stamani ho chiamato la presidente del consiglio, di cui sono un fiero oppositore e a cui non lasceremo passare mezza virgola, per informarla. E' stata la prima a sapere questa notizia". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver accettato la direzione del Riformista. (ANSA).

PIERO SANSONETTI MATTEO RENZI - RIFORMISTA PIERO SANSONETTI E MATTEO RENZI IN CONFERENZA STAMPA

l incontro renzi mancini all autogrill dimartedi MARCO TRAVAGLIO E MATTEO RENZI