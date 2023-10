13 ott 2023 17:01

YES WE KANYE! - INUTILI LE PROTESTE DELL'ANPI CONTRO IL CONCERTO DI KANYE WEST A CAMPOVOLO, PREVISTO PER IL PROSSIMO 20 OTTOBRE: L’AUTORIZZAZIONE È GIÀ PRONTA E ORA MANCA SOLO LA MESSA IN VENDITA DEI BIGLIETTI - L'ASSOCIAZIONE DEI PARTIGIANI AVEVA CRITICATO LO SPETTACOLO DEL RAPPER SVALVOLATO PER LE SUE SPARATE ANTISEMITE E I SUOI TESTI "MISOGINI" - A REGGIO EMILIA SONO ATTESE PIÙ DI 80MILA PERSONE…