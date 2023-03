30 mar 2023 09:32

ZAC! “TUTTI CELEBRANO GIANNI MINÀ, MA IN TANTI DA VIVO LO HANNO SBERTUCCIATO” – IL RICORDO DI PAOLO ZACCAGNINI: "QUANTE PRESE IN GIRO HA DOVUTO SOPPORTARE. NO, LUI NON ERA NEL GIRO, NON SI INCHINAVA. ANCHE I DOCUMENTARI CHE REALIZZÒ CON LA SUA SOCIETÀ SONO GRANDI PEZZI DI GIORNALISMO TELEVISIVO. I BEATLES ALLA LORO PRIMA, E ULTIMA, TOURNÉE ITALIANA. ANCHE LÌ DISINTERESSE TOTALE. UN RICORDO? RIVEDETEVI IL FILM “I DIARI DELLA MOTOCICLETTA”, CHE VINSE L'OSCAR PER LA MUSICA, MA SICCOME C'ERA COINVOLTO LUI LA STAMPA ITALIANA NE PARLÒ POCO E MALE…"