Estratto dell'articolo di Teresa Cioffi per www.corriere.it

Nel mondo dei social gli haters sono all’ordine del giorno. Sono sempre di più gli influencer che denunciano la cattiveria sgorgante dalle tastiere del pubblico online. Ma questa volta per Mara Venier è tutto diverso. Le era già successo di ricevere commenti sgradevoli e, come altri, aveva deciso di chiudere un occhio. Ma questa volta non ci ha visto più ed è andata direttamente dai carabinieri, tra rabbia e stupore.

A scriverle insulti su Twitter non è stato un hater qualunque ma “QuiMediaset”, account legato all’azienda. Il commento, oltretutto, non è stato indirizzato solamente alla conduttrice di Domenica In, ma anche a Barbara D’Urso, ospite del programma Rai nella puntata del 26 marzo. Subito dopo la diretta, le parole sui social di “QuiMediaset”: “Che cosa antipatica” ha scritto l’account, firmato da una certa Silvy, che ha aggiunto “Tr**e e mi pare azzeccato”. [...]

