BLANCO DEDICA UNA CANZONE ALLA EX FIDANZATA GIULIA LISIOLI. ECCO COME L’HA PRESA L'ATTUALE COMPAGNA MARTINA VALDES...

Ivan Rota per Dagospia

elisabetta gregoraci

Continua l’ escalation erotica dei professori Lorella Cuccarini e Emanuel Lo a Amici: in pratica “cinquanta sfumature di prof.”, come li definisce Grazia Sambruna, nuova diva della rete, nelle sue pagelle sul Corriere. Questa volta i due hanno davvero fatto un ballo “hot” tanto che la di lui amata, la cantante Giorgia, non l’ha per niente presa bene. E che ne dice Silvio Testi, marito della “Cucca”?

E poteva mancare la battuta di Cristiano Magioglio a proposito della popstar Dua Lipa ? Tradotto dall’albanese, il nome vuol dire io amo, mentre Lipa significa io voglio. E la Malgy rivela la sua soddisfazione quando un suo ex albanese gli diceva: “Dua” mentre un altro gli diceva: “Lipa”.

Finalmente svelato il nome di chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione dello show I Migliori anni che torna tra poco su Rai Uno: si tratta di Flora Canto. Il nome ai più dice poco : è stata fidanzata con Filippo Bisciglia, ex concorrente del Grande Fratello e poi conduttore di Temptation Island. I due si sono lasciati , poi va a Uomini e Donne, e corteggia Francesco Pozzessere. La loro relazione però termina nel 2009, Ora é moglie di Enrico Brignano, grande amico di Carlo Conti.

enrico brignano flora canto

Povera zia Mara: da quattro giorni ha il colpo della strega, ma , dopo varie iniezioni, ha condotto comunque Domenica In. Nello studio del programma è diventato un must ballare con il cartonato di Mara Venier e molti fan chiedono se sia in vendita.

Ma come si fa con un Briatore sempre tra i piedi? La spiegazione ieri a Domenica In. Mara Venier ha chiesto a Elisabetta Gregoraci: «Ma un rapporto del genere non ti crea problemi nel ricrearti una vita?». Risposta: “Un po' sì, devo dirti la verità, con lui sempre accanto non è facile voltare pagina a livello sentimentale. Non è facile per una persona che vive accanto a me, ma se è intelligente lo capisce».

lorella cuccarini emanuel lo

Ulteriore conferma dell’ eliminazione dei poveri gieffini dai programmi televisivi Mediaset. Ordini dall’ alto hanno fatto in modo che nessun programma, Verissimo in primis, li ospitassero. Dalla “strage” si salva solo Milena Miconi: perché parla solo di famiglia e bambini e, si sa, è l’argomento che più interessa a Silvia Toffanin.

E, a proposito di GF Vip, tra Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi é rimasta solo un’amicizia di cortesia: “Se ho sentito Donnamaria o la Fiordelisi? Edoardo ogni tanto mi manda dei messaggi tipo: ‘guarda che bello questo momento’, mi manda dei video che io magari mi ero dimenticato nostro. Con Edoardo ogni tanto ci scambiamo dei ricordi su Whatsapp, però non l’ho sentito in realtà.”

elisabetta gregoraci 2

Perché Corinne Clery ha scelto di partecipare all’Isola dei Famosi? “Che cosa mi ha convinta a partire? Varie cose a dire la verità. Amo il rischio, l’avventura, e mettermi in discussione. Mi sono convinta piano piano, dopo aver superato tante paure. Ovviamente mi mancheranno molte cose. I miei cani che vivono in simbiosi con me: dormire e svegliarmi con loro”. Pare peró che a convincerla sia stato il cachet: si dice percepirebbe quindicimila euro a puntata.

Blanco nel suo ultimo disco Innamorati ha dedicato una canzone alla sua ex Giulia Lisioli. I fan scatenati hanno scritto all’attuale fidanzata Martina Valdes che ha risposto : “Chi mi conosce sa che non mi piace espormi e creare situazioni di cui parlare ma voglio chiarire questa cosa. Non limitatevi a sentire una canzone, ma ad ascoltarla che è ben diverso. Cercate di capire anche il testo e non solo soffermarsi su un titolo che può essere fraintendibile. Ha scritto quella canzone quando nemmeno ci conoscevamo e ha semplicemente voluto condividere oggi la fine di una storia passata, le emozioni vissute tempo fa. Hai spaccato tutto amore”

corinne clery

E Blanco alla fidanzata: “Grazie a te che in primis mi hai ispirato a scrivere quest’album inconsapevolmente. Grazie che nel giro solo di qualche mese mi hai dato tutto e tra tanti alti e bassi mi sei stata sempre vicina. Hai capito la musica nella sfumatura in cui la vivo io. Hai capito che non sono maturo quanto te. E hai capito che sono stronzo tanto quanto ci tengo. E Non ascoltare gli altri perchè parleranno sempre e qualcuno ha voglia sempre di rompere i coglioni ma lasciaglielo fare. Tu sei un’artista”.

giulia lisioli blanco martina valdes blanco in discoteca con martina valdes blanco in discoteca con martina valdes 2 blanco