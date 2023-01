ZITTI E R'BONNEY - LA 28ENNE AMERICANA R’BONNEY GABRIEL È STATA ELETTA MISS UNIVERSO – LA VINCITRICE E' STATA ANCHE LA PRIMA FILIPPINO-AMERICANA A CONQUISTARE IL TITOLO DI MISS USA LO SCORSO ANNO - HA BATTUTO ALTRE 83 PRETENDENTI AL TITOLO DI PIU' BELLA DEL MONDO...

(ANSA) - Miss Usa R'Bonney Gabriel è stata eletta Miss Universo. La 28enne modella e designer di moda, divenuta la prima filippino-americana a conquistare il titolo di Miss Usa lo scorso anno, ha battuto le altre 83 pretendenti al trono di più bella del mondo e si è impegnata a usare il suo nuovo titolo per diventare una leader della trasformazione.

"Sono una designer appassionata, uso la moda come forza per il bene. Nel mio settore cerco di ridurre l'inquinamento usando materiali riciclati e insegno in classe cucito alle donne che sono sopravvissute alle violenze domestiche", ha detto Gabriel sul palco. "E' importante investire negli altri, investire nella nostra comunità e usare il nostro talento unico per fare la differenza. Non importa da dove si inizia, le possibilità che offre il futuro sono limitate solo dall'immaginazione", ha aggiunto.

