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ZONETTI-FLASH! - AFFONDATA LA RIVOLUZIONE IN RAI DI ANGELO MELLONE: MILO INFANTE RESTA A RAI2 CON IL PROGRAMMA “ORE 14” - COME DAGO-RIVELATO SONO STATE DECISIVE LE BARRICATE DI DISTRIBUZIONE E DIREZIONE MARKETING - BORTONE IN EQUILIBRIO PRECARIO: NEL POMERIGGIO DI RAI1, A FIANCO DI ROBERTA CAPUA, SPUNTA IL NOME DI TIBERIO TIMPERI GRADITO ALLA LEGA…-
“L’UNICA COSA CHE MI È DISPIACIUTA È CHE SPRINGSTEEN NON ABBIA DEVOLUTO L’INCASSO ALLE VITTIME DELL’ALLUVIONE” – MANUEL AGNELLI SUL POLVERONE CHE SI È ALZATO IN MERITO AL CONCERTO DEL “BOSS” A FERRARA: “IN UNA SITUAZIONE TRAGICA UN CONCERTO PUÒ AIUTARE. IL SILENZIO DEL "BOSS" SUL PALCO? QUALSIASI COSA DICESSE AVREBBE GENERATO POLEMICHE INUTILI” (CHE SPRINGSTEEN ABBIA FATTO UNA DONAZIONE SENZA DIRLO?)
LEVATEJE IL FIASCO! – AVEVA RAGIONE DAGOSPIA QUANDO HA IPOTIZZATO CHE TOTÒ CUFFARO SI FOSSE ATTACCATO ALLA BOTTIGLIA - DOPO ESSERE STATO PERCULATO PER AVER TRASFORMATO “I HAVE A DREAM” IN “I’M A DRINK”, RISPONDE SU FACEBOOK: “VENIVO DALL’AVER ASSAGGIATO I MIEI VINI E, PENSANDO ALLA LORO QUALITÀ, PER UN ATTIMO HO AVUTO UN LAPSUS CITANDO APPUNTO IL ‘DRINK’ E NON IL ‘DREAM’…” - VIDEO
SIAMO IL BED & BREAKFAST D'EUROPA – DA DOVE ARRIVA IL CARO-AFFITTI: CHI HA UN APPARTAMENTO IN UNA CITTÀ PREFERISCE AFFITTARLO AI TURISTI CHE A STUDENTI O FAMIGLIE, VISTO CHE LA LOCAZIONE BREVE È MOLTO PIÙ PROFITTEVOLE DI QUELLA A MEDIO-LUNGO TERMINE – DA NORD A SUD SONO 600 MILA GLI APPARTAMENTI ADIBITI A B&B - LO SCOTTO LO PAGA CHI VIVE IN QUESTE CITTA' E HA BISOGNO DI UN APPARTAMENTO IN CUI VIVERE: HA POCA SCELTA E A PREZZI ESORBITANTI...
“TRUMP? CI SONO PERSONE CONVINTE CHE POTESSE FARE UN BUON LAVORO” – MARTIN SCORSESE NE APPROFITTA DELLA PRESENTAZIONE DI “KILLERS OF THE FLOWER MOON” A CANNES PER RANDELLARE IL PUZZONE – FACENDO ECO A ROBERT DE NIRO, CHE DESCRIVA IL SUO PERSONAGGIO COME “UN IDIOTA, UN UOMO DALLA BANALITÀ DIABOLICA”, IL REGISTA INTERVIENE PER RANDELLARE IL TYCOON: “TRUMP RIASSUME TUTTE QUESTE CARATTERISTICHE…” - VIDEO
"SEI INUTILE, L'ANTICALCIO. NON TI AZZARDARE A RINNOVARE" - IL CENTROCAMPISTA DELL'INTER, ROBERTO GAGLIARDINI, VIENE PRESO DI MIRA DAI TIFOSI NERAZZURRI PER LA SUA PRESTAZIONE HORROR CONTRO IL NAPOLI (ESPULSO DOPO 40 MINUTI) - IL SUO CONTRATTO SCADE A GIUGNO - NEL FRATTEMPO È STATO DESIGNATO L'ARBITRO PER LA FINALE DI CHAMPIONS: SARÀ IL POLACCO MARCINIAK, IL DIRETTORE DI GARA DEL RITORNO DI NAPOLI-MILAN (E DEL MANCATO RIGORE FISCHIATO PER I PARTENOPEI)
CAFONALISSIMO MUCCASSASSINA: GUEST STAR ILARY E BASTIAN – LA BLASI FUROREGGIA ALLA SERATA PER FESTEGGIARE I 40 ANNI DEL CIRCOLO OMOSESSUALE MARIO MIELI. L'EX SIGNORA TOTTI SI PRESENTA INGUAINATA IN UNA TUTINA GRIGIA ACCOMPAGNATA DAL PORTABORSETTE TEUTONICO BASTIAN MULLER, CHE FA SBAVARE IL POPOLO GAIO – SUL PALCO IL GRAN RITORNO DI VLADIMIR LUXURIA TRA DRAG QUEEN E MANZI PISELLONICI E DEPILATISSIMI – FOTO BY DI BACCO
CURIOSI DI SAPERE QUALI SONO LE ATTRAZIONI TURISTICHE PIÙ POPOLARI? LA RICERCA DI MUSEMENT, SULLA BASE DELLE RECENSIONI RICEVUTE DAI MONUMENTI SU GOOGLE, INCORONA LA FONTANA DI TREVI - RIMANIAMO A ROMA ANCHE PER IL SECONDO POSTO ASSEGNATO AL COLOSSEO - I FRANCESI DEVONO ACCONTENTARSI DEL TERZO GRADINO DEL PODIO GRAZIE ALLA TOUR EIFFEL… - LA TOP TEN
IL FUTURO DA CYBORG CHE CI ASPETTA - LA MEDICINA STA FACENDO PASSI DA GIGANTI GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IDEARE CURE, TERAPIE E PROTESI CHE SEMBRANO USCITE DA UN FILM DI FANTASCIENZA - ALCUNI RICERCATORI ITALIANI E SVIZZERI HANNO CREATO UN SENSORE PER AIUTARE I PAZIENTI A PERCEPIRE IL TATTO E IL CALORE NEGLI ARTI CHE NON CI SONO PIÙ - SEMPRE DALL'ITALIA ARRIVA UNA NUOVA PIATTAFORMA ROBOTICA CHE CONSENTE AI PAZIENTI DI RECUPERARE IL TONO MUSCOLARE PERSO DOPO L'AMPUTAZIONE...