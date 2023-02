ZUCKERBERG RINGRAZIA PER IL GIGANTESCO SPOT (GRATUITO?) A SANREMO – IL VERO PROTAGONISTA DEL FESTIVAL È STATO INSTAGRAM, CON I PROLUNGATI SIPARIETTI AMADEUS-MORANDI CHE FACEVANO A GARA DI FOLLOWER, SCATTANDOSI SELFIE – IL MESSAGGERO: “SI AVEVA LA SENSAZIONE CHE LA DIRETTA VERA, QUELLA PIÙ IMPORTANTE, FOSSE QUELLA SUL DISPLAY DELLO SMARTPHONE. IL CHE È STATO COME DARE LE CHIAVI DI CASA A FERRAGNI, CHE NON SE L’È FATTA DIRE DUE VOLTE…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Andrea Andrei per “Il Messaggero”

chiara ferragni e amadeus in diretta instagram

Il Festival di Sanremo che si è appena concluso è stato un esempio perfetto di come i social abbiano definitivamente invaso lo spazio dei media tradizionali […]

La presenza stessa di Chiara Ferragni come co-conduttrice ne è il segnale più importante, ma ancor di più lo è stato quello che è successo sul palco. Perché il vero superospite del Festival, anche se non invitato, è stato lo smartphone.

Non solo per i look a favor di meme di Ferragni, ma anche per il prolungato siparietto Amadeus-Morandi che facevano a gara di follower scattandosi selfie e dandosi del boomer a vicenda con toni giovanilistici, mentre Chiara gongolava e dava ordini al suo popolo virtuale di seguire questo o quell'altro. […]

gianni morandi chiara ferragni amadeus in diretta instagram con fiorello

Il tutto mentre più volte si assisteva a un fulgido esempio di meta-televisione, in cui il servizio pubblico ha mandato in mondovisione le dirette Instagram dei conduttori dal palco in un gigantesco spot (gratuito) alle piattaforme di Zuckerberg.

E la cosa che fa riflettere è che in alcuni momenti si aveva la sensazione che la diretta vera, quella più importante, fosse quella sul display del telefono. Il che è stato come dare le chiavi di casa a Ferragni, la quale non se l'è fatto dire due volte e ha monopolizzato lo show portando, fisicamente e non, tutta la sua famiglia, cioè il suo business, all'Ariston. Come una sorta di bonus ulteriore al cachet sanremese.

