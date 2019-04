007 LICENZA DI...ANDARE IN BASILICATA - IL VENTICINQUESIMO CAPITOLO DELLA SAGA DI SPIONAGGIO APPRODA A MATERA DOVE, PER L’ULTIMA VOLTA, DANIEL CRAIG INDOSSERÀ I PANNI DI JAMES BOND (LO HA CONVINTO UN ASSEGNO DI 150 MILIONI DI DOLLARI) – LE RIPRESE INIZIERANNO IL 28 APRILE IN GIAMAICA PER POI CONTINUARE IN ITALIA – TOP SECRET IL TITOLO E… (VIDEO)

Gloria Satta per “il Messaggero”

Il film non ha ancora un titolo: per ora è soltanto Bond 25, cioè il 25mo capitolo della fortunatissima saga di spionaggio creata da Ian Fleming e inaugurata sullo schermo nel 1962 dal cult 007 Licenza di uccidere.

Sarà diretto da Cary Joji Fukunaga, il 41enne regista di Beasts of No Nation e della serie True Detective. E interpretato per l' ultima volta (è la quinta) dal biondissimo Daniel Craig, 51 anni e in tasca, pare, un assegno da 150 milioni di dollari che l' avrebbe convinto a continuare il gioco quando se n' era stancato.

matera 5

Le riprese, dopo Spectre (2015) ambientato a Roma, inizieranno il 28 aprile in Giamaica e toccheranno nuovamente l' Italia: Matera, capitale europea della Cultura 2019, sarà una delle ambientazioni-chiave insieme con la Norvegia e i soliti studios londinesi di Pinewood.

Metro Goldwyn Mayer ha sostituito Sony accanto alla storica produttrice Barbara Broccoli (affiancata da Michael G. Wilson) e l' uscita nelle sale è prevista il 3 aprile 2020.

LA SPIAGGIA L' annuncio ufficiale è stato dato dal regista, dai produttori e dal cast in diretta internet dalla Giamaica, luogo iconico della saga: è proprio qui che Fleming avrebbe concepito le avventure della fascinosa spia britannica ed è sulla spiaggia più bella dell' isola caraibica che, in Licenza di uccidere, una conturbante Ursula Andress in bikini emergeva dalle onde e seduceva Sean Connery, il primo James Bond della storia.

giamaica 1

Sarà ancora qui che inizierà il nuovo film: «Troviamo 007 non più in servizio ma deciso a vivere tranquillo», ha anticipato Broccoli, «si sta godendo la vita in una meravigliosa villa che abbiamo costruito per lui con l' aiuto dei giamaicani: al film lavoreranno 5 mila persone del posto».

Ma la pace dura poco: quando il suo vecchio amico della Cia Felix Leiter si presenta per chiedergli aiuto, il nostro agente segreto si ritrova catapultato nella pericolosissima missione di salvare uno scienziato rapito da un misterioso cattivo che si serve della tecnologia più sofisticata.

«Dopo oltre 50 anni, Bond non ha perso il suo fascino perché, tra un' avventura e l' altra, siamo sempre rimasti fedeli ai personaggi», ha spiegato la signora Broccoli. «Sono felicissimo di fare ancora 007», ha aggiunto Craig, «dato che sono sempre stato un fan della saga». Novità di sapore ambientalista: Bond guiderà una Aston Martin elettrica.

Nel cast ci sono molti ritorni: Ralph Fiennes nuovamente nel ruolo del capo M di 007 (ha preso il posto della defunta Judi Dench), Naomie Harris nei panni della vivace segretaria Moneypenny, Lea Seydoux che ritrova, dopo Spectre, il conturbante personaggio di Madeleine, Ben Whishaw, l' esperto informatico Q, Rory Kinnear, Jeffrey Wright. New entry clamorosa: Rami Malek, fresco di Oscar, sarà il cattivo: «Non vedo l' ora di dare filo da torcere a 007», ha minacciato scherzando l' attore.

Debuttano nella saga anche Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch. C' è molta attesa in tutto il mondo e non solo perché tutti si aspettano di vedere come se la caverà Fukunaga che ha preso il posto del regista Danny Boyle, originariamente designato ma andato via sbattendo la porta prima di cominciare «per insanabili divergenze artistiche», una formula che lascia indovinare litigate feroci. «Ce la metterò tutta per realizzare un film fantastico», promette ora Fukunaga, «anche perché considero Craig il miglior 007 della storia».

Rivelati i dettagli del film n. 25, si intensifica ora la caccia al nuovo James Bond che prenderà servizio nel 26mo capitolo. I boatos da mesi rilanciano una serie di nomi ovviamente britannici: Idris Elba, l' attore abbonato ai supereroi (Avengers: Infinity War, Thor: Ragnarok) e già diretto da Fukunaga in Beasts of No Nation, l' immenso Tom Hardy (Revenant, Dunkirk), Jack Huston nipote della leggenda John Huston, Cillian Murphy (il protagonista di Peaky Blinders), Aidan Turner (Poladark e Benign Human), Tom Hiddleston, il perfido Loki dell' universo Marvel.

SOGNO PROIBITO Ma il sogno proibito dei produttori rimane Michael Fassbender, fisico sexy e carriera di alto spessore, mentre sembra tramontata la scelta, decisamente sconsiderata, di far cambiare sesso alla spia più amata del mondo. Va bene la riscossa femminista, passi la deriva iconoclasta del movimento #MeToo, ma un 007 donna non piace a nessuno.

Nemmeno all' ex Bondgirl Eva Green che, di fronte all' ipotesi rivoluzionaria (o blasfema?), ha esclamato: «Ma è una pazzia, Fleming si rivolterebbe nella tomba». Come darle torto.

A declinare al femminile una delle saghe cinematografiche più popolari del mondo basta Steven Spielberg che, pare, vorrebbe continuare le avventure di Indiana Jones con un' archeologa al posto del rude Harrison Ford. Staremo a vedere.

